Κέντρα Υγείας μόνο για συνταγές και εγκαταλελειμμένες ΤΟΜΥ

«Παγωμένη» παραμένει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης εδώ και χρόνια, ότι θα προχωρήσει σε ανασυγκρότηση των μονάδων, ώστε να μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται για τα ήπια προβλήματα υγείας και να μην επιβαρύνονται τα νοσοκομεία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο είχε διαφημιστεί σχεδόν από την αρχή της θητείας της ΝΔ στην κυβέρνηση, αλλά ακόμη και σήμερα, επτά χρόνια μετά, δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική αλλαγή που θα μπορούσε να δώσει ανάσα στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία ειδικά της Αθήνας.

Ακόμα χωρίς προσωπικό τα Κέντρα Υγείας στην Αττική

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα Κέντρα Υγείας που βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής που θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν σε σημαντικό βαθμό την κίνηση στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, ακόμα παραμένουν χωρίς προσωπικό ενίοτε και χωρίς να μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες των πολιτών όπως εξετάσεις.

Γι' αυτό και χιλιάδες πολίτες επιλέγουν τα Κέντρα Υγείας για να πάρουν την πολυπόθητη συνταγή φαρμάκων, χωρίς να μπορούν να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα υγείας τους.

Ενδεικτικό είναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ότι το πρώτο Κέντρο Υγείας για συνταγογράφηση στο Λεκανοπέδιο, είναι αυτό της Πλατείας Αττικής. Το 2025, οι επισκέψεις για συνταγογράφηση έφθασαν τις 54.197.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης το οποίο επέλεξαν 33.291 ασθενείς για να λάβουν την απαραίτητη συνταγή τους. Τρίτο στη σειρά είναι το κέντρο υγείας Καλλιθέας με 33.173 επισκέψεις την περσινή χρονιά. Ακολουθεί αυτό του Αμαρουσίου με 31.100 επισκέψεις, ενώ την πεντάδα ολοκληρώνει το κέντρο υγείας της Δάφνης με 25.810 πολίτες να το επισκέπτονται μόνο για συνταγογράφηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε ανακοινώσει ότι θα έβαζε σε 24ωρη εφημερία πολλά Κέντρα Υγείας στην Αττική ώστε να απευθύνονται οι πολίτες, αλλά μέχρι σήμερα όσα εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως, μετριούνται στα μισά δάχτυλα του ενός χεριού.

Ταυτόχρονα το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει και ότι θα μετέτρεπε 8 Κέντρα Υγείας της Αττικής σε πανεπιστημιακά, ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αλλά ακόμη και αυτό το σχέδιο έμεινε στα χαρτιά.

Να σημειωθεί ότι με βάση έρευνες που έχουν γίνει και είναι φυσικά σε γνώση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, ακόμη και το 60% των περιστατικών που σήμερα φθάνουν στα νοσοκομεία, θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί σε μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως στα Κέντρα Υγείας.

Μπλοκαρισμένες και οι ΤΟΜΥ

Από την άλλη και οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που δημιουργήθηκαν για να παρέχουν προγράμματα πρόληψης αλλά και πρωτοβάθμιες υπηρεσίες στις γειτονιές, εγκαταλείφθηκαν στη μοίρα τους και σήμερα αποτελούν ουσιαστικά απλά κέντρα συνταγογράφησης.

Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, περιορίζονται σε ορισμένα ενημερωτικά προγράμματα πρόληψης, σε εμβολιασμούς και σε συνταγογράφηση.

Ενδεικτικό είμαι με βάση τις επίσημες καταγραφές του υπουργείου Υγείας ότι χιλιάδες πολίτες επισκέφτηκαν τις ΤΟΜΥ την περσινή χρονιά, για να πάρουν μόνο τη συνταγή τους.

Πρώτη σε τέτοιες επισκέψεις ήρθε το 2025, η 1η ΤΟΜΥ Νέας Ιωνίας με 10.645 ασθενείς που έλαβαν συνταγές. Ακολούθησε με 8.481 πολίτες που έσπευσαν μόνο για συνταγογράφηση η 2η ΤΟΜΥ Νέας Ιωνίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2019 η νυν κυβέρνηση διέρρεε ότι πιθανώς να έβαζε ακόμη και λουκέτο στις ΤΟΜΥ. Κάτι βέβαια που δεν υλοποιήθηκε, καθώς απαγορεύεται από την Ε.Ε. αφού οι μονάδες χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.

Να υπενθυμιστεί επίσης ότι πολλές ΤΟΜΥ δεν διέθεταν καν κτίριο, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να έχουν εγκατασταθεί μέσα στα Κέντρα Υγείας.

Πηγή: ethnos.gr

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