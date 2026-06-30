Σε ποια πόλη καθιερώνεται νέα σχολική αργία στις 11 Νοεμβρίου με Προεδρικό Διάταγμα

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της τοπικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας φέρνει το Προεδρικό Διάταγμα 89/2025, το οποίο φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Με τη συγκεκριμένη κρατική απόφαση, η 11η Νοεμβρίου καθιερώνεται επίσημα ως ημέρα τοπικής αργίας για την Καστοριά, με την εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά για πρώτη φορά κατά το τρέχον σχολικό έτος, κρατώντας κλειστές τις σχολικές μονάδες της περιοχής.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς συμπυκνώνει δύο κορυφαία γεγονότα για την πόλη. Από τη μία πλευρά, η 11η Νοεμβρίου είναι η ημέρα που η χριστιανική κοινότητα τιμά τη μνήμη του πολιούχου της Καστοριάς, Αγίου Μηνά. Από την άλλη, η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την απελευθέρωση της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό το 1912, προσδίδοντας στις εκδηλώσεις έναν βαθιά εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα.

Το επίσημο τελετουργικό και οι προβλέψεις του διατάγματος







Η θεσμοθέτηση της αργίας ξεπερνά τα στενά όρια της αναστολής λειτουργίας των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς συνοδεύεται από ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το διάταγμα ορίζει:

Γενικό Σημαιοστολισμό: Η έπαρση της σημαίας θα πραγματοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Καστοριάς από τις 08:00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου.



Φωταγώγηση Κτιρίων: Όλα τα δημόσια και δημοτικά κτίρια της περιοχής θα παραμένουν φωταγωγημένα από το βράδυ της εορτής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.



Ετήσιο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων: Οι λεπτομέρειες των εορτασμών και των παρελάσεων θα καθορίζονται ανά έτος με ειδική απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Το χρονικό του 1912 και η λύτρωση από την Οθωμανική κυριαρχία

Η είσοδος του ελληνικού στρατού στην Καστοριά το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1912 αποτέλεσε ένα από τα πιο κρίσιμα ορόσημα των Α' Βαλκανικών Πολέμων. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η πόλη αποτελούσε στρατηγικό κόμβο που συνέδεε τη Μακεδονία με την Ήπειρο, καθώς και ένα εύρωστο οικονομικό κέντρο.

Μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, οι ελληνικές δυνάμεις προέλασαν μεθοδικά μέσα από δύσβατα ορεινά περάσματα. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι οθωμανικές δυνάμεις, αντιλαμβανόμενες το αδιέξοδο, εγκατέλειψαν την πόλη, επιτρέποντας στον ελληνικό στρατό να εισέλθει χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Η υποδοχή των στρατευμάτων από τους ντόπιους ήταν πανηγυρική, βάζοντας τέλος σε πέντε αιώνες αβεβαιότητας και φόβου.

Η παρακαταθήκη του Μακεδονικού Αγώνα



Η απελευθέρωση της πόλης υπήρξε ο καρπός μακροχρόνιων αιματηρών προσπαθειών. Η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς είχε αποτελέσει το κύριο θέατρο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908), φιλοξενώντας τη δράση πολυάριθμων ελληνικών ανταρτικών σωμάτων απέναντι σε οθωμανικές και βουλγαρικές βλέψεις.

Στα χώματα αυτά άφησε την τελευταία του πνοή το 1904 ο εμβληματικός αρχηγός Παύλος Μελάς, ο οποίος σκοτώθηκε στο χωριό Στάτιστα (το οποίο μετέπειτα μετονομάστηκε σε «Μελάς»). Η θυσία του είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον θρίαμβο του 1912, ο οποίος πλέον θα τιμάται κάθε χρόνο με την αρμόζουσα επισημότητα.

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