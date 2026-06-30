«Μπλόκο» της Κρήτης στο Χωροταξικό των ΑΠΕ: «Όχι» από Περιφέρεια και Δήμους

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης εξέφρασε ένα κατηγορηματικό «όχι» στο προσχέδιο του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει θετική γνωμοδότηση υπό το παρόν καθεστώς.

Το κρίσιμο αυτό θέμα τίθεται προς συζήτηση στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης που έχει ανοίξει με σκοπό να διαμορφωθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο κατευθύνσεων και ρυθμίσεων για τη χωρική οργάνωση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρας.

Η κάθετη αντίθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία εκφράστηκε και μέσα από κοινές ανακοινώσεις των δημάρχων, εστιάζει στον δραματικό περιορισμό του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των δήμων στη λήψη αποφάσεων.

Παράλλαλη εκφράζονται έντονες ανησυχίες για την άναρχη διασπορά ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών που απειλούν το ιδιαίτερο κρητικό τοπίο. Το σχέδιο δεν συνυπολογίζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, στη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ υπάρχει φόβος ότι η μαζική εγκατάσταση ΑΠΕ θα αλλοιώσει τον τουριστικό χαρακτήρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Οι αυτοδιοικητικοί ζητούν στροφή προς τις αποκεντρωμένες μορφές παραγωγής και τις ενεργειακές κοινότητες.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο αφορά τις βασικές κατηγορίες εγκαταστάσεων ΑΠΕ, δηλαδή τις αιολικές εγκαταστάσεις, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, τις εγκαταστάσεις βιομάζας και βιοαερίου, τις εγκαταστάσεις γεωθερμίας και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, όπως επίσης και, τα αναγκαία συνοδά έργα και δίκτυα διασύνδεσης.

Βασική κατεύθυνση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου είναι η μετάβαση σε ένα περισσότερο εξειδικευμένο σύστημα κανόνων χωροθέτησης ανά τεχνολογία ΑΠΕ, ανά κατηγορία χώρου και ανά βαθμό περιβαλλοντικής



ευαισθησίας.

Παράλληλα, εισάγεται ένα πλέγμα χωρικών κατευθύνσεων και περιορισμών, το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τον καθορισμό περιοχών προτεραιότητας, καταλληλότητας και επιτάχυνσης, τον προσδιορισμό περιοχών αποκλεισμού, την εφαρμογή κριτηρίων φέρουσας ικανότητας ή μέγιστης εδαφικής κάλυψης, την τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από ευαίσθητες χρήσεις και υποδομές, καθώς και ειδικούς κανόνες για την ένταξη των έργων ΑΠΕ στο τοπίο.







Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κρίσιμο θέμα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου όπου οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου και Σητείας εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το υπό διαβούλευση, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν αναγκαιότητα, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα για την άναρχη βιομηχανική εκμετάλλευση του φυσικού χώρου και την υποβάθμιση περιοχών με μοναδική περιβαλλοντική, πολιτιστική και αναπτυξιακή προοπτική.

Το Λασίθι – όπως σημειώνουν- είναι ένας τόπος με μοναδικά τοπία, σπάνια οικοσυστήματα, ιστορία χιλιάδων ετών,



παραγωγική γη, παραδοσιακούς οικισμούς και μια οικονομία που στηρίζεται στον ποιοτικό τουρισμό,



στον πρωτογενή τομέα και στον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο αυτό όπως τονίζουν δεν αποδέχονται ένα μοντέλο ανάπτυξης που αντιμετωπίζει το Λασίθι ως χώρο εγκατάστασης ολοένα και μεγαλύτερων ενεργειακών έργων, εξυπηρετώντας πρωτίστως μεγάλα επενδυτικά και οικονομικά συμφέροντα, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Ιδιαίτερα μας προβληματίζει η προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών γιγαντιαίων διαστάσεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 180 μέτρα. Κατασκευές τέτοιου μεγέθους δεν συνάδουν με την κλίμακα, το τοπίο και την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Λασιθίου και αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και την εικόνα του τόπου.

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