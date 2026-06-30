ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Η δήθεν πολεοδομική μεταρρύθμιση της ΝΔ μεθοδεύει την ερημοποίηση των χωριών μας

Ανακοίνωση της ΝΕ Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ:

Αυτές τις μέρες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και οι τοπικοί φορείς της υπαίθρου του Νομού μας βρίσκονται σε κατάσταση έντονου προβληματισμού και δικαιολογημένης αναστάτωσης. Οι άστοχοι κυβερνητικοί χειρισμοί που αποσκοπούν στην βεβιασμένη (λόγω των στενών περιθωρίων απορρόφησης της χρηματοδότησης) ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του συνόλου σχεδόν της ελληνικής επικράτειας σε επίπεδο Δήμου, οδηγούν σε βίαιη συρρίκνωση και οικονομικό μαρασμό τις κοινότητες του τόπου μας. Η κραυγή αγωνίας που διατυπώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο στη σύσκεψη των προέδρων στα Σταυράκια αποτελεί το τεκμήριο μιας καταστροφικής πολιτικής.

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα 194/2025 που ήρθε ως αποτέλεσμα συμβιβασμού με το ΣτΕ, και το δήθεν «θεραπευτικό» άρθρο 63 του ν. 5215/2025 δεν έρχονται να λύσουν προβλήματα, αλλά να ναρκοθετήσουν το μέλλον της κρητικής υπαίθρου. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει να φορτώνει τα δικά της λάθη, καθυστερήσεις και παλινωδίες στις πλάτες των μικροϊδιοκτητών, κυρίως αυτών που δεν είχαν την δυνατότητα να δομήσουν ως σήμερα τα εντός ορίων οικισμών ακίνητά τους. Το ΠΔ 194/2025 ευτέλισε εν μια νυκτί περιουσίες στερώντας τους το δικαίωμα της δόμησης, ενώ ο νόμος 5215/2025 αποδεικνύεται ένα ατελές ημίμετρο που απλώς παρατείνει την ομηρία και την ανασφάλεια δικαίου των πολιτών.

Η δήθεν πολεοδομική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί στην πραγματικότητα μια ευθεία μεθόδευση ερημοποίησης των χωριών μας, εξ αιτίας των ισοπεδωτικών, οριζόντιων ρυθμίσεων που αποφασίστηκαν ερήμην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κλειστά γραφεία των Αθηνών, και πρακτικά οδηγεί στο «πάγωμα» της τοπικής οικονομίας.

Απαιτείται η άμεση ανατροπή και απόσυρση των διατάξεων που στραγγαλίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των οικισμών μας. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) με αυτή την νομοθεσία - νομολογία, καθόσον δεν υπάρχει ο παραμικρός σεβασμός στις κοινωνικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των μικρού μεγέθους οικισμών, και στην πράξη οδηγεί στην περαιτέρω συρρίκνωσή τους. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μπορεί να ληφθεί καμία τόσο σοβαρή απόφαση χωρίς την πραγματική συμμετοχή των Δήμων και των τοπικών κοινοτήτων στην διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Η απαξίωση της υπαίθρου υπογράφεται από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι χιλιάδες ιδιοκτήτες και στο νομό Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

3χρονος Άγγελος: Ομόφωνα ένοχοι μητέρα και πρώην σύντροφος για τον θάνατό του

Ηράκλειο: Τραγωδία με 60χρονο που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ στο Ράδιο Κρήτη: Υπερβολική η ανησυχία για τους λαγοκέφαλους