Εντυπωσιακό άλμα φάλαινας στην Ικαρία -Το σπάνιο στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι επιστήμονες

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Ένα εντυπωσιακό άλμα μιας φάλαινας-φυσητήρα κατέγραψαν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στην περιοχή της Τάφρου της Βόρειας Ικαρίας, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το σπάνιο στιγμιότυπο.

Όπως επισημαίνουν, η περιοχή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο για το συγκεκριμένο είδος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Γιατί οι φυσητήρες πραγματοποιούν άλματα

Περιστασιακά άλματα πραγματοποιούν οι φυσητήρες έξω από το νερό, γνωστά ως breaching, κυρίως σε περιόδους έντονης κοινωνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», η συμπεριφορά αυτή συνδέεται πιθανότατα με την επικοινωνία και την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των ζώων.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να παρατηρεί κανείς ένα ζώο βάρους άνω των 20 τόνων να εκτοξεύεται έξω από το νερό, αψηφώντας φαινομενικά τους νόμους της βαρύτητας», αναφέρει η ομάδα του Ινστιτούτου.

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