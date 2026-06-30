Καύσωνας: Δροσερό δωμάτιο με ένα απλό αντικείμενο από το μπάνιο

Με τον καύσωνα του καλοκαιριού να κάνει τις νύχτες ολοένα και πιο δύσκολες, πολλοί αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να δροσιστούν χωρίς τη χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού, τα οποία συχνά συνοδεύονται από θόρυβο, αυξημένη κατανάλωση ρεύματος ή και ενόχληση για άτομα με αλλεργίες λόγω ανακύκλωσης σκόνης και γύρης.

Μία απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο προτείνει ο John Lawless της εταιρείας BestHeating, ο οποίος επισημαίνει ότι ένα βρεγμένο ύφασμα μπορεί να συμβάλει αισθητά στη μείωση της θερμοκρασίας ενός δωματίου κατά τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρότασή του, μια νωπή πετσέτα ή ένα ελαφρώς βρεγμένο σεντόνι τοποθετημένο μπροστά από ανοιχτό παράθυρο μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό «φίλτρο δροσιάς». Καθώς ο εξωτερικός αέρας περνά μέσα από το υγρό ύφασμα, ψύχεται πριν εισέλθει στον χώρο, βοηθώντας στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Η λειτουργία της μεθόδου βασίζεται στο φαινόμενο της εξάτμισης, κατά το οποίο το νερό απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον για να εξατμιστεί, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή ψύξη του αέρα στο δωμάτιο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμότητα που παγιδεύεται από τον ήλιο στους εσωτερικούς χώρους παραμένει εγκλωβισμένη ακόμη και μετά τη δύση του, καθιστώντας τη νύχτα ιδιαίτερα ζεστή. Η συγκεκριμένη πρακτική επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο με φυσικό τρόπο.

Για την εφαρμογή της μεθόδου, προτείνεται η πετσέτα να είναι απλώς νωπή και όχι υπερβολικά βρεγμένη, ώστε να επιτρέπεται η ομαλή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετείται μπροστά σε ανοιχτό παράθυρο ή, εναλλακτικά, σε ανοιχτή πόρτα, και επαναβρέχεται όταν στεγνώνει, ώστε να διατηρείται η δροσιά στον χώρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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