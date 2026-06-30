Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1

Ο Τάσος Αρνιακός που για σχεδόν δύο δεκαετίες είχε συνδεθεί με τα δελτία καιρού, τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, αποχωρεί από τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day», το τέλος της συνεργασίας δεν ήρθε μέσα σε απόλυτα ήρεμο κλίμα. Η δυσαρέσκεια από την πλευρά του Τάσου Αρνιακού είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, καθώς ο έμπειρος μετεωρολόγος φέρεται να θεωρούσε ότι το τελευταίο διάστημα δινόταν μεγαλύτερος τηλεοπτικός χρόνος στη νεότερη μετεωρολόγο του ΑΝΤ1.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το παρασκήνιο γύρω από την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που επιχείρησε να διοργανώσει το κανάλι προς τιμήν του. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εστάλη επίσημο email από τον ΑΝΤ1 προς στελέχη του σταθμού, με πρόσκληση για αποχαιρετιστήριο πάρτι του Τάσου Αρνιακού, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος ο μετεωρολόγος δεν είχε πλήρη γνώση της διαδικασίας και δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

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