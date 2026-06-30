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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση του Σ. Φάμελλου ζητεί ο Π. Πολάκης

πολάκης φάμελλος
clock 14:54 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παύλος Πολάκης ζητεί την άμεση παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τονίζοντας ότι θα είναι παρών στη σχετική διαδικασία.

Με ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων κάνει λόγο για «κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ».

Ο κ. Πολάκης υπογραμμίζει πως «θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής»:

  • Άμεση επάνοδός του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία στην οποία, όπως αναφέρει, θα είναι παρών.

Παράλληλα, ο βουλευτής Χανίων ζητεί την «άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής» με στόχο να προχωρήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα ανασυγκρότησης.

Προτάσεις για οργανωτικές και προγραμματικές αλλαγές

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης προτείνει:

α. Τη συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

β. Τη συγκρότηση επιτροπής προγράμματος, που θα εργαστεί στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μιας προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

Τέλος, επαναφέρει την πρότασή του για «άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

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