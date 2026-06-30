Μαρία Σάκκαρη: «Ετοιμάζουμε έναν "μικρό" γάμο με 500–600 καλεσμένους»

H Mαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα στο 2027 και μίλησε για τις προετοιμασίες του γάμου τους.

Η ίδια αποκάλυψε αποκάλυψε πως ο γάμος θα είναι σχετικά μεγάλος, καθώς οι καλεσμένοι αναμένεται να φτάσουν τους 500 με 600.

«Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως "θεέ μου δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου". Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή», είπε αρχικά για τον σύντροφό της.

«Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν "μικρό" γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη» απάντησε για τον γάμο της.

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