Εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκλιση: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027 στη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για την εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκλιση προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέλιξη που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες σε όλη τη χώρα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, αλλά και της υποστελέχωσης πολλών Υπηρεσιών Δόμησης, παράγοντες που, όπως αναφέρει, δημιουργούσαν τον κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών.

Ακόμα, γίνεται λόγος για μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, προστατεύει την ιδιοκτησία και συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, ενώ ευχαριστεί τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για την ανταπόκρισή του στο σχετικό αίτημα.

Η ανακοίνωση του Λευτέρη Αυγενάκη για την εξέλιξη:

«Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027 η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για την εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκλιση, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, μηχανικούς και επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ρύθμιση αφορά όσους είχαν κινηθεί εγκαίρως, υποβάλλοντας έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 αίτημα για προέγκριση οικοδομικής άδειας ή για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης, κατοχυρώνοντας έτσι το δικαίωμά τους. Με τη νέα διάταξη, η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 30 Ιουνίου 2027, δίνοντας τον αναγκαίο χρόνο ώστε οι υποθέσεις αυτές να ολοκληρωθούν χωρίς να χαθούν δικαιώματα εξαιτίας διοικητικών καθυστερήσεων.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Προηγήθηκε μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος, με συνεχείς παρεμβάσεις, στενή συνεργασία και ουσιαστική επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σε συνδυασμό με τη σημαντική υποστελέχωση πολλών Υπηρεσιών Δόμησης, δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο να χαθούν κατοχυρωμένα δικαιώματα πολιτών, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για τη συνεργασία, την προσεκτική εξέταση των πραγματικών δεδομένων και την άμεση ανταπόκρισή του σε ένα δίκαιο, τεκμηριωμένο και ευρέως αποδεκτό αίτημα.

Η συγκεκριμένη παράταση αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου, προστατεύει την περιουσία των πολιτών, διευκολύνει την ολοκλήρωση χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων και διασφαλίζει μια ομαλή μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.

Η προσπάθειά μας, όμως, δεν σταματά εδώ. Επόμενος στόχος είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η ενίσχυση των Υπηρεσιών Δόμησης και η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πολεοδομικού πλαισίου, που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την ασφάλεια δικαίου, την προστασία της ιδιοκτησίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.»

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