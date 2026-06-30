Το χωριό που «κατεβάζει» ρολά μια φορά την εβδομάδα λόγω υπερτουρισμού

Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος τουρισμός στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς απομακρυσμένους και «παρθένους» προορισμούς, ένα μικρό χωριό στην ανατολική Ινδία έχει επιλέξει να θέσει αυστηρά όρια, προτάσσοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων του έναντι της τουριστικής ανάπτυξης.

Πρόκειται για το Mawlynnong, ένα απομονωμένο χωριό στην πολιτεία Meghalaya, κοντά στα σύνορα με το Μπαγκλαντές, το οποίο έχει γίνει γνωστό διεθνώς ως το «καθαρότερο χωριό της Ασίας», τίτλο που του απονεμήθηκε το 2003 από το περιοδικό Discover India. Η φήμη του, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά και την έντονη οικολογική συνείδηση των κατοίκων, το μετέτρεψαν σταδιακά σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα –που σε περιόδους αιχμής φτάνει τους εκατοντάδες τουρίστες ημερησίως σε έναν οικισμό λίγων εκατοντάδων κατοίκων– δημιούργησε σοβαρές πιέσεις στην καθημερινότητα της κοινότητας. Κυκλοφοριακή επιβάρυνση, προβλήματα στη διαχείριση απορριμμάτων και κυρίως η απώλεια ιδιωτικότητας, με τους κατοίκους να αισθάνονται ότι η ζωή τους έχει μετατραπεί σε «έκθεμα», αποτέλεσαν βασικές αιτίες ανησυχίας.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η τοπική κοινωνία προχώρησε σε μια ασυνήθιστη αλλά καθοριστική απόφαση: τον περιορισμό της πρόσβασης των επισκεπτών μία ημέρα την εβδομάδα. Από τις αρχές του 2026, οι πύλες εισόδου του χωριού παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή, επιτρέποντας την επιστροφή σε μια πιο ήρεμη καθημερινότητα και δίνοντας στους κατοίκους τη δυνατότητα να αφιερώνουν τη συγκεκριμένη ημέρα στην οικογενειακή ζωή και τη θρησκευτική τους πρακτική.

Παρά τους περιορισμούς, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, με το χωριό να δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, κυρίως τα Σάββατα.

Η επιλογή του Mawlynnong έχει αναδειχθεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της συζήτησης γύρω από τον υπερτουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς αποτυπώνει την προσπάθεια μιας μικρής κοινότητας να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικονομική ωφέλεια και στη διατήρηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής της ταυτότητας.

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