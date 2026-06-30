Κασσελάκης: Αποκλείει συνεργασία με Τσίπρα -«Πάνω από το πτώμα μου»

«Πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ», δήλωσε ο πρόεδρος της παράταξης Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι η εμπειρία του στον ΣΥΡΙΖΑ τον οδήγησε στο συμπέρασμα πως υπήρξαν αντιδημοκρατικές πρακτικές και έλλειψη σεβασμού προς την ψήφο των πολιτών. Παράλληλα, ενώ κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία ότι απαξίωνε στελέχη και συνεργάτες.

«Ο εξώστης είναι μια απόδειξη ότι απαξιώνεις έτσι τους συνεργάτες σου. Εγώ δε συμπαθώ τους συνεργάτες σου. Τους έζησα εκεί μέσα, τους έφαγα στη μάπα και αφιέρωσα τεράστιο χρόνο σε εκείνους. Δεν τους συμπαθώ καθόλου. Όταν πετάς έτσι ανθρώπους, δείχνει ότι θα πετάξεις και άλλους μετά», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του στους «επαγγελματίες πολιτικούς», όπως είπε, πρόσθεσε: «Νομίζω φτάνει πλέον με τους επαγγελματίες πολιτικούς. Πάμε να βάλουμε μια νέα γενιά ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν, που έχουν δουλέψει, που θέλουν να κάνουν αυτή τη χώρα να ξεκολλήσει από ένα τέλμα».

Αυτόνομη κάθοδος των «Δημοκρατών» στις εκλογές

Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι οι «Δημοκράτες» θα κινηθούν αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, απορρίπτοντας τόσο τα σενάρια προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ όσο και οποιοδήποτε σχέδιο επιστροφής ή σύμπλευσης με πρόσωπα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι Δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνία αντιμετωπίζει πλέον με έντονη δυσπιστία τις συνεχείς μετακινήσεις πολιτικών στελεχών από κόμμα σε κόμμα. «Συναντώ σε όλη τη χώρα μια απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Ο κόσμος αναρωτιέται αν υπάρχουν ιδέες ή μόνο γυρολόγοι που πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο», είπε.

Ο κ. Κασσελάκης τοποθέτησε τους «Δημοκράτες» στον χώρο του προοδευτικού κέντρου, το οποίο, όπως ανέφερε, συνδυάζει φιλελεύθερες πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο.

«Με τη ΝΔ δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας»

Αρνητικός εμφανίστηκε και απέναντι στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, οι διαφορές είναι θεμελιώδεις, με βασικό σημείο την κατάργηση των ασυλιών, την οποία χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή».

«Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, αλλά εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών με το οποίο θα διαπραγματευτούμε μετά τις εκλογές», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κόμμα «ορθολογικό, φιλελεύθερο και κοινωνικό», το οποίο θα προωθεί χαμηλότερη φορολογία και ένα πιο απλό φορολογικό σύστημα, αντί για αποσπασματικές επιδοματικές πολιτικές.

Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» αναφέρθηκε και στις αποχωρήσεις της Θεοδώρας Τζάκρηκαι του Μιχάλη Χουρδάκη, σημειώνοντας ότι κανείς από τους δύο δεν εξελέγη με τους «Δημοκράτες», αλλά με άλλο πολιτικό φορέα. Όπως είπε, «έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους», ενώ ειδικά για την κ. Τζάκρη εξέφρασε απογοήτευση για την απόφασή της να αποχωρήσει μονομερώς. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι της είχε δοθεί δύο φορές η δυνατότητα να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης.

«Δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος», είπε, επιμένοντας ότι οι «Δημοκράτες» δεν θα γίνουν συνιστώσα κανενός πολιτικού σχεδίου.

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