Κουφονικολάκου (ΕΛΑΣ) στο Ράδιο Κρήτη: Το δίλημμα είναι καθίζηση ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα

Το δίλημμα καθίζηση ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα, θέτει ενόψει των εκλογών, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη ΝΔ όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η κ. Κουφονικολάκου μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη είπε ότι η ΕΛΑΣ προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τους μισθωτούς σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους. Περιγράφοντας τους άμεσους στόχους τόνισε ειδικότερα ότι απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο να ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που έχει επί μακρόν επωμιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Δεύτερο, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έκανε λόγο για τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κάνοντας αναφορά περί «πατριωτικής εισφοράς» από τις εταιρείες με υψηλά κέρδη που πρέπει να επιστραφούν στην κοινωνία.

Η κυβέρνηση είπε δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα με την συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες και προσπαθεί να χειραγωγήσει ψυχολογικά τους πολίτες. Εμείς πρόσθεσε προτείνουμε δέσμη μέτρω προστασίας από την ακρίβεια με διατίμηση στο βασικό καλάθι προιόντων μείωση σε προιόντα του φπα από 13 και 6%. Διατίμηση από τον παραγωγό στο ράφι, δυνατή επιτροπή ανταγωνιστικότητας και νέο παρατηρητήριο τιμών. Για την Κρήτη ανέφερε ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμβολαιακή παραγωγή, η συνεταιριστική γεωργία, μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες και μεγαλύτερη προσπάθεια σύνδεσης αγροδιατροφικού με τουριστικό τομέα.

Αναφερόμενη στην περίοδο διακυβέρνησης το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι σταθεροποιήθηκε η οικονομία και δημιούργησε προυποθέσεις ανάκαμψης απαντώντας και στην επίθεση του πρωθυπουργού που όπως είπε η κ. Κουφονικολάκου καταφεύγει σε πολιτικά τεχνάσματα όταν αγχώνεται. Το 2015 είπε έγινα 5.300 πλειστηριασμοί και το 2025 27.600 πλειστηριασμοί.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είπε η ΕΛΑΣ σέβεται τις διαδικασίες άλλων σχηματισμών, αλλά είδε το αντιπολιτευτικό κενό και την αναστάτωση σε άλλους πολιτικούς χώρους αλλά η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί σε εππανένωση θραυσμάτων αλλά στην αξιοποίηση δυνάμεων από την κοινωνία.

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