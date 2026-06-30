Σοκ στο Λονδίνο: Η δράση του «σεξουαλικού θηρευτή» που κατηγορείται για διπλό φόνο!

Ένας «θηρευτής» κατ’ εξακολούθηση σεξουαλικός παραβάτης, καταδικασμένος για 13 επιθέσεις σε γυναίκες, οδηγήθηκε, σε δίκη κατηγορούμενος για τη δολοφονία δύο γυναικών και τον βιασμό ενός τρίτου θύματος.

Ο 40χρονος Σάιμον Λέβι (Simon Levy), κατηγορείται ότι σκότωσε ευάλωτες γυναίκες «πιστεύοντας ότι θα τη γλίτωνε», μετά από ένα ιστορικό σεξουαλικών επιθέσεων διάρκειας επτά ετών, το οποίο χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2018.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι μερικώς τυφλός, φέρεται να έβαλε στο στόχαστρο εργαζόμενες του σεξ κατά τη διάρκεια ενός οκταμήνου στο Λονδίνο, πέρυσι.







Τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψή του ως υπόπτου για τον πρώτο του φόνο, ο καταδικασμένος «σεξουαλικός παραβάτης» φέρεται να σκότωσε ξανά τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού είχε αφεθεί ελεύθερος από την αστυνομία, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Σήμερα, στο δικαστήριο του Όλντ Μπέιλι (Old Bailey), ακούστηκε από μαρτυρίες, «ότι ο «θηρευτής σεξουαλικός επιτιθέμενος» έχει «μεγάλο αριθμό καταδικών για σεξουαλικά αδικήματα κατά γυναικών».

Ο εισαγγελέας Τομ Λιτλ (Tom Little), KC, δήλωσε στους ενόρκους, «ότι ο Λέβι, είχε πραγματοποιήσει 13 σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ Ιουλίου 2018 και Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων έξι επιθέσεων,γύρω από την περίοδο του πρώτου βιασμού και της πρώτης δολοφονίας».

Οι επιθέσεις



Τον Ιανουάριο του 2025, ο Λέβι κατηγορείται ότι βίασε το πρώτο του θύμα, στραγγαλίζοντάς την, μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της.

Η 35χρονη εργαζόμενη του σεξ, η οποία επέζησε από την επίθεση, δήλωσε στην αστυνομία ότι νόμιζε πως θα πέθαινε όταν ο Λέβι πήδηξε ξαφνικά πάνω της, σπάζοντάς της την κλείδα. Ισχυρίστηκε ότι της έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο, προκαλώντας της ασφυξία, ενώ της έβαλε ένα δάχτυλο στον λαιμό για να μην μπορεί να βγάλει ήχο, λέγοντάς της: «Σκάσε, κάνε ησυχία, σε έπιασα».

Ο Λέβι φέρεται να άφησε το θύμα «σχεδόν νεκρό», αλλά εκείνη ανέκτησε αργότερα τις αισθήσεις της.







Δύο μήνες αργότερα, ο Λέβι φέρεται να χτύπησε ξανά, σκοτώνοντας μια άλλη γυναίκα πριν τραπεί σε φυγή, αφήνοντάς την μπρούμυτα.

Το πτώμα της Καρμένζα Βαλένσια-Τρουχίγιο (Carmenza Valencia-Trujillo), βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο ενός εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος κατοικιών στο Σάουθγουαρκ (Southwark) του νοτιοανατολικού Λονδίνου, στις 17 Μαρτίου, του περασμένου έτους.

Ένας σωλήνας λερωμένος με το αίμα του κατηγορουμένου, βρέθηκε ακριβώς δίπλα στο θύμα και το DNA του εντοπίστηκε στο σώμα της, σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Ο Λέβι συνελήφθη την 1η Απριλίου, αλλά απάντησε «ουδέν σχόλιον», όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο της 53χρονης χρήστριας ναρκωτικών, η οποία είχε υποστεί συμπίεση στον λαιμό και τραύματα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, η αστυνομία άφησε ελεύθερο τον Λέβι, καθώς η αιτία θανάτου της, κρίθηκε ως «μη εξακριβωμένη».

Το δεύτερο θύμα



Ο Λέβι κατηγορείται για την τέλεση ενός δεύτερου φόνου μήνες αργότερα, στις 24 Αυγούστου, του περασμένου έτους.

Το πτώμα της 39χρονης Σέριλ Γουίλκινς (Sheryl Wilkins), ανακαλύφθηκε πίσω από έναν τοίχο σε χώρο στάθμευσης στο Τότεναμ (Tottenham), στην ίδια τοποθεσία με την πρώτη επίθεση βιασμού, η οποία βρίσκεται κοντά στο σπίτι του κατηγορουμένου. Η Γουίλκινς βρέθηκε μπρούμυτα με 83 τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι, το πάνω μέρος του σώματος, τα χέρια και τα πόδια.

Η αιτία θανάτου της θεωρήθηκε «μη εξακριβωμένη», αλλά ο κ. Λιτλ δήλωσε ότι θα μπορούσε να έχει προκληθεί από ασφυξία στη μύτη και το στόμα, συμπίεση του λαιμού ή από την πίεση που άσκησε ο δράστης στο στήθος του θύματος. Το DNA του Λέβι, βρέθηκε επίσης στο σώμα της, όπως ειπώθηκε στους ενόρκους.

Σήμερα, ο εισαγγελέας περιέγραψε τον Λέβι ως έναν «θηρευτή κατ’ εξακολούθηση σεξουαλικό επιτιθέμενο», με μακρύ ιστορικό επιθέσεων σε γυναίκες. Δήλωσε στους ενόρκους:

«Η σεξουαλική παραβατικότητα είναι κάτι που ο κατηγορούμενος συνηθίζει να κάνει. Ο κατηγορούμενος είναι κάποιος που έχει μεγάλο αριθμό καταδικών για σεξουαλικά αδικήματα κατά γυναικών.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 καταδικάστηκε, μετά από δίκη, για σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκε στις 29 Ιουλίου 2018 και για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση που διαπράχθηκε στις 26 Αυγούστου 2018.

Ακόμη πιο κοντά χρονικά στα γεγονότα που εξετάζετε, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος, στις 5 Φεβρουαρίου 2026, για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων σε διαφορετικές γυναίκες. Συγκεκριμένα, για 11 σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ Απριλίου 2022 και Μαΐου 2025. Έξι από αυτά τα αδικήματα σημειώθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του 2025, το ίδιο έτος που δέχθηκαν επίθεση αυτές οι τρεις γυναίκες.

Πρόκειται λοιπόν για μια σωρεία αδικημάτων που περιλαμβάνουν σεξουαλικό άγγιγμα και δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Αυτό σας λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη στάση και την προσέγγισή του απέναντι στις γυναίκες, κάτι που είναι σχετικό με το τι συνέβη στα θύματα πριν δολοφονηθούν».

Η υπεράσπιση



Η Σιομπάν Γκρέι (Siobhan Grey), KC, συνήγορος υπεράσπισης, δήλωσε ότι η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής βασίστηκε σε «σύμπτωση», προσθέτοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις πως τα θύματα δολοφονήθηκαν:

«Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα σχετικά με το αν αυτές οι γυναίκες θανατώθηκαν παράνομα ή αν πέθαναν από θάνατο που σχετίζεται με τα ναρκωτικά».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες καταδίκες του Λέβι, ήταν «εντελώς διαφορετικές», από τις τρέχουσες κατηγορίες.

Ο Λέβι αρνείται τις δύο δολοφονίες, ισχυριζόμενος ότι είχε συναινετικό σεξ και με τις δύο γυναίκες. Αρνείται επίσης δύο κατηγορίες για βιασμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και μη θανατηφόρα ασφυξία.

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