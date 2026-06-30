Δολοφονία στα Εξάρχεια: Για δολοφονία με δόλο σε ήρεμη κατάσταση κατηγορείται ο Τούρκος

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση προχώρησε η Εισαγγελία σε βάρος του Τούρκου υπηκόου που συνελήφθη για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, στα μέσα Ιουνίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε επίσης δίωξη για διακεκριμένη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Η έρευνα των ελληνικών Αρχών αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπόθεση συμβολαίου θανάτου, συνδεδεμένη με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες της τουρκικής μαφίας.

Ο 25χρονος ήταν γνωστός στις τουρκικές Αρχές ως μέλος αντίπαλης ομάδας, χωρίς όμως να έχει απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία.

Κατά την προανάκριση, ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία ειδικά για τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Η αμοιβή του για τη δολοφονία φέρεται να έφτανε το 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 18.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μπήκε παράνομα στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί έφτασε στην Αθήνα, ακολουθώντας ένα οργανωμένο σχέδιο, με στόχο να εκτελέσει το συμβόλαιο και να εξαφανιστεί.

Για να καλύψει τα ίχνη του, είχε νοικιάσει μέσω Airbnb δύο διαφορετικά διαμερίσματα στην Αττική, ενώ είχε κάνει κρατήσεις και σε άλλα καταλύματα της πρωτεύουσας. Το πρώτο, κοντά στο σημείο της δολοφονίας στα Εξάρχεια, λειτούργησε ως ορμητήριο: μετά το έγκλημα επέστρεψε εκεί, άλλαξε ρούχα και αποχώρησε.

Το δεύτερο διαμέρισμα, στην Καλλιθέα, χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο, όπου παρέμεινε κρυμμένος για αρκετές ημέρες αναζητώντας τρόπο να διαφύγει στο εξωτερικό. Η σύλληψή του ήρθε όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αξιοποίησαν βίντεο από κάμερες στα Εξάρχεια, χαρτογράφησαν τις κινήσεις του και τον ταυτοποίησαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενεζουέλα: Πάνω από 1.700 οι νεκροί - Μακάβρια πρόβλεψη για ραγδαία αύξηση των θυμάτων

Γαύδος: Νέες καραβιές μεταναστών στα νότια - Εντοπίστηκαν δεκάδες άτομα

Εστίαση: Ζητά φοροελαφρύνσεις - Κατάργηση ΕΦΚ καφέ, απαλλαγές για delivery