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ΚΡΗΤΗ

Μεσαρά: Το γκράφιτι που καθηλώνει - Ο Ιησούς με το αγκάθινο στεφάνι στο χωριό Παναγιά

Ιησούς
clock 12:05 | 30/06/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία με την προσωπογραφία του Ιησούδεσπόζει πλέον στην είσοδο της Παναγιάς, λίγο έξω από τον Ζαρό στη Μεσαρά, μετατρέποντας έναν απλό τοίχο σε έργο τέχνης που ήδη προσελκύει τα βλέμματα των περαστικών.

Το έργο φέρει την υπογραφή του κομμωτή και καλλιτέχνη Στέλιου Φρρόκου, ο οποίος φιλοτέχνησε τη μορφή του Ιησού με το αγκάθινο στεφάνι, αποδίδοντας με εντυπωσιακή λεπτομέρεια την έκφραση του προσώπου και το βλέμμα του, σε μια ασπρόμαυρη σύνθεση που προκαλεί συγκίνηση.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία του γκράφιτι ολοκληρώθηκε σε μόλις εννέα ώρες, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου. «Ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τον φίλο του Στέφανο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος του πρότεινε να δημιουργήσει το έργο στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klaudio Frroku 🏰 (@frrokustelios)

Η τοιχογραφία έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα έργο υψηλής αισθητικής που αναδεικνύει τη δύναμη της street art, συνδυάζοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση με ένα βαθιά συμβολικό θρησκευτικό θέμα.

Έτσι, ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» απέκτησε τη δική του θέση στη Μεσαρά, μέσα από ένα γκράφιτι που μεταμορφώνει τον χώρο και αποτελεί πλέον ένα νέο σημείο αναφοράς για την περιοχή.

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Ιησους Γκράφιτι
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