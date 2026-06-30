Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος προς τον τελικό

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Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι και την άφησε εκτός Μουντιάλ 2026. Οι Βορειοαφρικανοί επικράτησαν με 3-2 στη ψυχοφθόρο διαδικασία έπειτα από το 1-1 σε 120 λεπτά παιχνιδιού.

Πλέον, το σύνολο του Χακίμι και του Ελ Κααμπί θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16 και στη συνέχεια, σε περίπτωση πρόκρισης πάντα, έναν εκ των Παραγουάη, Γαλλία ή Σουηδία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία — 30 Ιουνίου, 20:00

Γαλλία – Σουηδία — 1 Ιουλίου, 00:00

Μεξικό – Εκουαδόρ — 1 Ιουλίου, 04:00

Αγγλία – Κονγκό — 1 Ιουλίου, 19:00

Βέλγιο – Σενεγάλη — 1 Ιουλίου, 23:00

ΗΠΑ – Βοσνία — 2 Ιουλίου, 03:00

Ισπανία – Αυστρία — 2 Ιουλίου, 22:00

Πορτογαλία – Κροατία — 3 Ιουλίου, 02:00

Ελβετία – Αλγερία — 3 Ιουλίου, 06:00

Αυστραλία – Αίγυπτος — 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι — 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα — 4 Ιουλίου, 04:30

Φάση των «16»



(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο



(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Νικητής 6



(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νικητής 5



(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 - Νικητής 8



(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11



(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 - Νικητής 9



(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14



(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16

Προημιτελικά



(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)



(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)



(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)



(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί



14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)



15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)







Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)