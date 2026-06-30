Σύρος: Πάνω από 2.000 οι αιτήσεις για δωρεάν διαμονή στο νησί με εθελοντική εργασία για αδέσποτες γάτες

Έκλεισαν οι αιτήσεις στη Σύρο σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, Syros Cats, η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές, για να φροντίσουν αδέσποτες γάτες.

Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορρίσης - κτηνίατρος στη μη κερδοσκοπική οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000, ένας αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της σχετικης πρωτοβουλίας.

Μάλιστα, ο κ. Βορρίσης, μιλώντας στον Alpha και το «Super Katerina» δήλωσε πως, εκτός από την Ελλάδα, η οργάνωση στη Σύρο δέχθηκε αιτήσεις και από αρκετές χώρες της δυτικής Ευρώπης, με τις περισσότερες να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Φέτος δεχθήκαμε πάνω από 2.000 αιτήσεις, ένα πρωτοφανές νούμερο, σχεδόν αδιαχείριστο. Μπορούμε ταυτόχρονα να φιλοξενήσουμε μέχρι 8 άτομα, κάθε άτομο μένει το κατ' ελάχιστον 1 εβδομάδα, μέχρι 2 και 3 εβδομάδες.

Στον χρόνο έχουμε περίπου 250 εθελοντές, που εξυπηρετούνται από την οργάνωση. Ουσιαστικά, η οργάνωση παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή, ταυτόχρονα με διατροφή, για να μπορέσει να έχει έτσι εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και άλλες ανάγκες σίτισης αιλουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, μετακινήσεις στον κτηνίατρο και κάποιες παγιδεύσεις για τις στειρώσεις.

Με τις 2.000 αιτήσεις έκλεισε το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής και θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος αιτήσεων του χρόνου, για να συνδράμουν στο έργο» είπε μεταξύ άλλων ο κτηνίατρος.

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