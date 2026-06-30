ΠΕΜ.02 Ιου 2026 16:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφθη 73χρονος – Αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Περιπολικό
clock 16:20 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (29/6) στα Χανιά ένας 73χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες (29.06.2026) απογευματινές ώρες στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα ο 73χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής-Ζωοκτονίας και Περί Ενδοοικογενειακής Βίας

Συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - ηλεκτρικά πατίνια: Εκατοντάδες πρόστιμα τον Ιούνιο από την Τροχαία

Νοσοκομείο Χανίων: Να κηρυχθεί άγονο υγειονομικά, ζητά ο Δοικητής από τον Υπουργό Υγείας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απόπειρα Ανθρωποκτονίας Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis