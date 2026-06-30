Κρήτη: Συνελήφθη 73χρονος – Αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (29/6) στα Χανιά ένας 73χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες (29.06.2026) απογευματινές ώρες στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα ο 73χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής-Ζωοκτονίας και Περί Ενδοοικογενειακής Βίας

Συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - ηλεκτρικά πατίνια: Εκατοντάδες πρόστιμα τον Ιούνιο από την Τροχαία

Νοσοκομείο Χανίων: Να κηρυχθεί άγονο υγειονομικά, ζητά ο Δοικητής από τον Υπουργό Υγείας