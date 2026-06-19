Κρήτη: Σε διαβούλευση το Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ - Τι ζητά η Περιφέρεια

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο εγκατάστασης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων τα επόμενα χρόνια, προσδιορίζοντας παράλληλα τις περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τέτοιων έργων.

Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και την Κρήτη, με την Περιφέρεια να προετοιμάζει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, πρόκειται για ένα γενικό κείμενο που θέτει το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα διαμορφωθούν οι τελικές αποφάσεις για τις περιοχές όπου θα επιτρέπεται ή θα αποκλείεται η εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

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Ο ίδιος σημείωσε ότι το σχέδιο θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ είναι πιθανό να απασχολήσει και άλλα θεσμικά όργανα, όπως τα δημοτικά συμβούλια, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική γνωμοδότηση της Περιφέρειας. Ο κ. Ξυλούρης υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει ήδη ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ από το 2011, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές.

Όπως ανέφερε, όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτες ανεμογεννήτριες στην Κρήτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Ανώγεια, οι ενεργειακές ανάγκες και οι δυνατότητες του δικτύου ήταν διαφορετικές. Σήμερα, όπως τόνισε, το ενεργειακό σύστημα έχει εξελιχθεί σημαντικά και το δίκτυο έχει πλέον εξισορροπηθεί, δημιουργώντας νέα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό.

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Η Περιφέρεια Κρήτης εξακολουθεί να διατηρεί ξεκάθαρη θέση απέναντι στην εγκατάσταση μεγάλων έργων ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η Περιφέρεια είναι αντίθετη στην ανάπτυξη τέτοιων έργων εντός περιοχών Natura, αλλά και σε μεγάλα υψόμετρα, άνω των 1.100 μέτρων. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ορισμένες από τις θέσεις που είχε καταθέσει η Περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί στο υπό διαβούλευση σχέδιο, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί δικαίωση των παρεμβάσεων που είχαν γίνει.

Ο κ. Ξυλούρης υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει κανόνες στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, ώστε να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών πάρκων χωρίς συγκεκριμένα χωροταξικά κριτήρια. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν εξαιρούνται ξεκάθαρα οι γεωργικές ζώνες, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

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Ένα ακόμα θέμα που θέτει η Περιφέρεια Κρήτης αφορά τον καθορισμό των πραγματικών ενεργειακών αναγκών του νησιού. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων ΑΠΕ για να καλύπτονται οι ανάγκες ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, γεγονός που δυσκολεύει τον συνολικό σχεδιασμό.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια αναμένεται να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις με στόχο τη βελτίωση του υπό διαβούλευση χωροταξικού σχεδίου, διεκδικώντας έναν σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τόσο την ενεργειακή μετάβαση όσο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και της αγροτικής γης του νησιού.

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