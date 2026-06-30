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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιωαννίδης: «Αν σταματήσει το MasterChef, θα ήθελα να παρουσιάσω και μια άλλη εκπομπή»

πανος
clock 22:00 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πάνος Ιωαννίδης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να παρουσιάσει μια δική του εκπομπ στο μέλλον

«Αν προκύψει στο μέλλον κάποια ευκαιρία να παρουσιάσω εκπομπή και όταν θα έχουμε σταματήσει τη συνεργασία με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολύ ευχαρίστως», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για το MasterChef; «Σίγουρα θα πάμε για ακόμη μία χρονιά MasterChef και παράλληλα τρέχω και τα υπόλοιπα project».

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Πάνος Ιωαννίδης masterchef
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