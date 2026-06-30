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ΣΠΙΤΙ

Pizza τοστ: Το fit βραδινό με 300 θερμίδες που σαρώνει!!

Pizza τοστ
clock 22:24 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Pizza Τοστ με 300 θερμίδες και 20 γραμμάρια πρωτεΐνης αποτελεί την ιδανική λύση για ένα γρήγορο, πεντανόστιμο και fit βραδινό γεύμα. Ικανοποιεί την επιθυμία για πίτσα χωρίς να χαλάει τη δίαιτά σου, ενώ προετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Η συνταγή, αντιστοιχεί σε 2 μερίδες και περιλαμβάνει τα εξής απλά υλικά:

Υλικά (για 2 μερίδες)

  • 4 φέτες ψωμί του τοστ (κατά προτίμηση ολικής άλεσης)
  • 40 γρ. τυρί κρέμα light
  • 80 γρ. κόκκινη σάλτσα ντομάτας
  • 100 γρ. τριμμένο τυρί light (π.χ. μοτσαρέλα ή κάποιο κίτρινο τυρί με χαμηλά λιπαρά)
  • Προαιρετικά: Ρίγανη, σκόνη σκόρδου ή έξτρα λαχανικά (π.χ. πιπεριά, μανιτάρια)

Οδηγίες Εκτέλεσης:

Απλώνεις τις φέτες του τοστ σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφεις ομοιόμορφα το τυρί κρέμα light πάνω σε κάθε φέτα. Προσθέτεις από πάνω την κόκκινη σάλτσα.Πασπαλίζεις με το τριμμένο τυρί light. Ψήνεις στο φούρνο ή στο air fryer μέχρι να λιώσει το τυρί και να ξεροψηθεί το ψωμί.

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