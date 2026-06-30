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ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση της γενοκτονίας» και αρνείται να απαντήσει στην απόφαση του Ισραήλ

νικόλ πασινιάν αρμενία
clock 22:12 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αποστάσεις κρατά η Αρμενία από την απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως «εργαλειοποίηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων», προσθέτοντας ότι δεν βλέπει λόγο να απαντήσει στην αναγνώρισή της από το Ισραήλ.

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο να απαντήσουμε, διότι πιστεύουμε ότι η αποχή από το να εμπλακούμε στο ζήτημα της εργαλειοποίησης της γενοκτονίας των Αρμενίων είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας της Αρμενίας», δήλωσε ο Πασινιάν στους δημοσιογράφους.

Οι κατηγορίες στο Ισραήλ για γενοκτονία

Το Ισραήλ καταγγέλλεται από πλήθος επιτροπών του ΟΗΕ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Η ισραηλινή αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων έρχεται τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας βρίσκεται από ισραηλινή κατοχή, η ανθρωπιστική βοήθεια περνά με το σταγονόμετρο ενώ σημειώνονται βομβαρδισμοί σε τακτά χρονικά διαστήματα παρά την εκεχειρία.

Αντίστοιχα ο κλοιός σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, με καθημερινές επιδρομές εποίκων και στρατού σε παλαιστινιακά χωριά, καταστροφές σπιτιών και υποδομών, συλλήψεις και δολοφονίες.

Ο πόλεμος στον Λίβανο επίσης συνεχίζεται με τον ισραηλινό στρατό να έχει καταλάβει το νότιο τμήμα της χώρας και υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης να απειλούν ότι θα μετατρέψουν τον Λίβανο σε Γάζα.

Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας και όξυνε την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

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