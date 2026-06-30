Νυχτερινή οδήγηση: Ποιοι απαγορεύεται να οδηγούν και γιατί

Η νυχτερινή οδήγηση φαίνεται πως πλέον δεν θα επιτρέπεται σε όλους, καθώς ορισμένες χώρες της Ευρώπης αρχίζουν να εφαρμόζουν ήδη νέους κανόνες με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.﻿

Οι αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια, αφού τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πως αυξάνονται όλο και περισσότερο οι προτάσεις για αυστηρότερους κανόνες απέναντι στους νέους οδηγούς, με αρκετά κράτη-μέλη μάλιστα να προχωρούν ήδη στην εφαρμογή μέτρων πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι σχετικές ευρωπαϊκές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Φινλανδίας, η οποία από τις 29 Μαΐου εφαρμόζει ένα νέο περιορισμό για τους οδηγούς που αποκτούν δίπλωμα στην ηλικία των 17 ετών.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που αποφάσισε η Σκανδιναβική χώρα, οι 17χρονοι οδηγοί δεν επιτρέπεται να κινούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, ακόμη και αν συνοδεύονται από τον απαιτούμενο ενήλικο συνοδό, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Το μέτρο αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα της συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους οδηγούς το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με στόχο του μέτρου είναι οι νέοι οδηγοί να αποκτήσουν σταδιακά εμπειρία πίσω από το τιμόνι, πριν αποκτήσουν πλήρη ανεξαρτησία στην οδήγηση.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι νέοι μπορούν να ολοκληρώσουν τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για δίπλωμα κατηγορίας Β από την ηλικία των 17 ετών. Ωστόσο, μέχρι να ενηλικιωθούν επιτρέπεται να οδηγούν μόνο με την παρουσία έμπειρου συνοδού στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ο συνοδός πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ετών στη Φινλανδία (στην χώρα μας το αντίστοιχο όριο είναι τα 25 έτη), να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να έχει καθαρό ιστορικό σοβαρών τροχαίων παραβάσεων.

Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους, η προσωρινή άδεια μετατρέπεται αυτόματα σε κανονικό δίπλωμα και ο οδηγός μπορεί πλέον να κυκλοφορεί χωρίς συνοδό. Παράλληλα, στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που έρχεται προβλέπεται διετής δοκιμαστική περίοδος για όλους τους νέους οδηγούς, με αυστηρότερους κανόνες, μηδενική ανοχή στο αλκοόλ και αυξημένες κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται και η απαγόρευση της νυχτερινής οδήγησης, καθώς οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νέοι οδηγοί εμπλέκονται δυσανάλογα συχνά σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Στη Φινλανδία, η απαγόρευση σύμφωνα με την νομοθεσία ισχύει από τις 00:00 έως τις 05:00, ενώ σε περίπτωση που ένας 17χρονος εντοπιστεί να οδηγεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, προβλέπονται τόσο χρηματικό πρόστιμο όσο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ακόμη και αν στο όχημα βρίσκεται ο προβλεπόμενος συνοδός.

Σημειώνεται πως παρόλο που η Ευρώπη κινείται συνολικά προς αυτή την κατεύθυνση, στην Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχος περιορισμός για τους οδηγούς των 17 ετών. Ωστόσο, η απαγόρευση οδήγησης κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει ήδη στη νομοθεσία και εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις οδηγών που κρίνονται ιατρικά ακατάλληλοι για νυχτερινή οδήγηση.

Πρόκειται κυρίως για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας ή, γενικότερα, άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα όρασης και άλλες παθήσεις, για τα οποία οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές αποφασίζουν ότι μπορούν να οδηγούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στις περιπτώσεις αυτές, το δίπλωμα εξακολουθεί να ισχύει, αλλά συνοδεύεται από ειδικούς περιοριστικούς κωδικούς. Η οδήγηση αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας αναγράφεται με τον κωδικό 05.01, ο οποίος αφορά κυρίως περιπτώσεις μειωμένης όρασης ή άλλων προβλημάτων που δυσκολεύουν σημαντικά την ασφαλή οδήγηση τη νύχτα.

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