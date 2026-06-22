Φωτιά στα Σπάτα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει στον κάμπο των Σπάτων επί της Λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, ωστόσο λόγω των ανέμων έχει αποκτήσει δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική αποτελούμενη από 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.

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