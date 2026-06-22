Παύλος Μαρινάκης: Δεν απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θέλησε να χαμηλώσει τον θόρυβο, που προκάλεσε η καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και άλλων τριών στελεχών για τη διαρροή των email, λέγοντας: «Να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν έχει σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail. Γιατί διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθαυτή για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail, τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail» είπε.

«Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας»

«Το τι προβλέπει ο νόμος, το πώς αυτό το αξιολόγησε η Δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω, ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνω αυτό από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης» συνέχισε, προσθέτοντας παράλληλα πως «ισχύει το τεκμήριο αθωότητας». «Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση. Οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η Δικαιοσύνη» τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να διαχωρίσει το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. «Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί, με αυτόν τον τρόπο, για ένα mail στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να μην έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο» σχολίασε.

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