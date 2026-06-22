«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ Καρχιμάκη και Γεωργιάδη για την κατάσταση στο "Αττικόν"

Νέα κόντρα ξέσπασε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχιμάκη.

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν ο κ. Καρχιμάκης σε ανάρτησή του κατήγγειλε την ύπαρξη ράντζων στο νοσοκομείο Αττικόν, μεταφέροντας μάλιστα έναν «τρομακτικό», όπως τον χαρακτήρισε, διάλογο:

- Χρειαζόμαστε σεντόνια.



- Δεν έχουμε σεντόνια. Θα φέρουμε κουβέρτες.



- Μα είναι καλοκαίρι.



- Αυτά έχουμε.

«Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε αξιοπρέπεια. Και αυτές οι εικόνες απέχουν πολύ από το ΕΣΥ που αξίζουμε».

Γεωργιάδης: Λέει ψέματα, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση

Μια ημέρα αργότερα, την Κυριακή, ο υπουργός Υγείας «σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον κ. Καρχιμάκη ότι αφενός για τα ράντζα έχουν ξεκινήσει ήδη τα έργα για να καταργηθούν, σημειώνοντας ότι έχει απαντήσει πολλές φορές για το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησα ενημέρωση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ιδού η ενημέρωση που έλαβα:



"Καλημέρα σας κε Υπουργέ.. Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα.



Δεν έχει αναφερθεί απο κανένα τμήμα έλλειψη και να ληφθεί υπόψη ότι χθές το πρωί βγήκαμε από εφημερία".

«Κοινώς ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα πράγμα που δεν μου κάνει καμμία εντύπωση βέβαια για να είμαι ειλικρινής…», κατέληξε ο υπ. Υγείας.

Η... συμβουλή Καρχιμάκη σε Γεωργιάδη

Σε νεότερη ανάρτησή του, σε έντονο ύφος, ο κ. Καρχιμάκης σχολιάζει ότι «Τα περί ψεύδους τού τα επιστρέφω ατόφια. Οι ασθενείς που καταγγέλλουν την κατάσταση δεν λένε ψέματα. Αγωνιούν και φοβούνται από μια κατάσταση που θυμίζει έκτακτες συνθήκες, ενώ είναι απλά έξοδος από εφημερία».





«Απ’ όσο καταλαβαίνω, ρώτησε για τα σεντόνια σήμερα, ενώ η έλλειψη ήταν χθες το πρωί. Θα του δώσω μία συμβουλή: για να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση την επόμενη φορά, να ρωτήσει δύο μέρες μετά και όχι μία, προκειμένου να είναι ακόμα περισσότερα», αναφέρει ο κ. Καρχιμάκης στην απάντησή του.

Μάλιστα, αργά το βράδυ της Κυριακής, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ διένειμε στους πολιτικούς συντάκτες την τελευταία ανάρτηση του κ. Καρχιμάκη, δείχνοντας ότι η αντιπαράθεση απασχολεί το κόμμα σε κεντρικό επίπεδο, ιδίως σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ρίξει πολύ μεγαλύτερο βάρος στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όπως στην υγεία, την ακρίβεια, τη στέγαση, τις μεταφορές κλπ.

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