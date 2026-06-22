Αρναουτάκης: Χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ σε κάθε Δήμο και 100 εκατ. ευρώ για την οδική ασφάλεια

Τη στρατηγική σημασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 για την τοπική αυτοδιοίκηση ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την έναρξη των εργασιών της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξενεί στο Ηράκλειο, το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου 2026, τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του ΕΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2026-2030. Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στην αίθουσα «Νεώριον» του ξενοδοχείου GDM Megaron. Την έναρξη της διήμερης συνάντησης κήρυξε με τον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ως «οξυγόνο» για τις Περιφέρειες, ανακοινώνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε Δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για μικρά έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις οδοποιίας, αναπλάσεις, μικρά έργα σε ύδρευση και αποχέτευση.







Οδική Ασφάλεια και Προϋπολογισμός







Βασική επιδίωξη παραμένει η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να διατίθεται από το νέο πρόγραμμα για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Το συνολικό πρόγραμμα της Περιφέρειας ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ, με τον στόχο απορρόφησης να ξεπερνά το 75% για τη διετία 2026-2027. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπενθύμισε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ, ευχαριστώντας τα στελέχη των υπηρεσιών για την άριστη και μεθοδική τους δουλειά. Η περαιτέρω εξειδίκευση του ΕΠΑ 2026-2030 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και της Γενικής Γραμματέως Κατερίνας Οικονόμου.

Το πρόγραμμα της συνάντησης στο Ηράκλειο ολοκληρώνεται αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, με το επίσημο κλείσιμο των εργασιών να προγραμματίζεται το μεσημέρι.

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