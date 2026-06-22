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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα Aγίου Ιωάννη Xωστού επί του Β.Ο.Α.Κ.

ΔΕΥΑΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
clock 14:19 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Aγ. Ιωάννη Xωστού επί του Β.Ο.Α.Κ, προγραμματίζεται αύριο Τρίτη 23-06-2026,  την Τετάρτη 24-06-2026 και την Πέμπτη 25-06-2026, ώρα 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

Οι οδηγοί παρακαλούνται για την αυστηρή τήρηση της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.

(φωτο αρχείου)

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