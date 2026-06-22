Τένις: Ανέβηκε στην 39η θέση η Σάκκαρη, υποχώρησε στην 88η ο Τσιτσιπάς

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε δύο σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει 1.299 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά- η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:





1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.090 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.143

3. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 6.733

4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.380

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 5.751

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.523

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.879

8. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.423

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.670

10. Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) 3.489

...

39. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.299

«Βουτιά» Τσιτσιπά στο Νο 88 του κόσμου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία του, καθώς κατέβηκε οκτώ ακόμη σκαλοπάτια, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 88 του κόσμου με 700 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP). Αυτή η θέση είναι χαμηλότερη για τον Τσιτσιπά μετά τον Ιανουάριο του 2018!



Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία του, καθώς κέρδισε ακόμη επτά θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 146 του κόσμου, με 396 βαθμούς, μπαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του μέσα στο Top 150 του κόσμου.



Ο 21χρονος τενίστας ξεκινάει σήμερα την προσπάθειά του στα προκριματικά του Wimbledon και ελπίζει να πετύχει τις τρεις νίκες που χρειάζεται για να μπει σε κυρίως ταμπλό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του. Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:





1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.450 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.460

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.190

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.440

5. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.160

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.110

7. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.915

8. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

9. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.580

10. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.460

...

88. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 700

...

146. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 404



