Κρήτη: Στο νοσοκομείο κρατούμενος που κατανάλωσε χλωρίνη μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο

Κινητοποίηση προκλήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν κρατούμενος κατανάλωσε ποσότητα χλωρίνης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο άνδρας όπως αναφέρει το zaeranews.gr μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα με την ιατρική φροντίδα, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το καθαριστικό προϊόν σε χώρο προσβάσιμο από τον κρατούμενο και αν υπήρξε ολιγωρία στα μέτρα ασφαλείας.

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