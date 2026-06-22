Γυμνάσιο Βιάννου: Οι αριστεύσαντες μαθητές

Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2025-2026 και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων φοίτησης, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Βιάννου «Ιωάννης Κονδυλάκης» συγχαίρουν θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν για την αριστεία τους κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι αριστεύσαντες μαθητές του σχολείουείναι οι εξής:

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Η σχολική κοινότητα τους εύχεται καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στη συνέχιση της εκπαιδευτικής τους πορείας.

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