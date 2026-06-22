Στους δρόμους οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων «Ο Ερμής» – Τι διεκδικούν

Την έμπρακτη στήριξη του δείχνει το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο Ερμής» στην απεργία της Τετάρτης (24/06) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού. Μεταξύ άλλων ζητούν επέκταση της χρονικής διάρκειας χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας και αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο Ερμής» στηρίζει την Πανελλαδική Κλαδική Απεργία στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό, η οποία έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου 2026, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού.

Προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στις 11:00 π.μ.

Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της Κρήτης και της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην απασχόληση, το εισόδημα και την κοινωνική συνοχή. Η ανάπτυξη αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη συμβολή των χιλιάδων εργαζομένων που εργάζονται καθημερινά πίσω από το τιμόνι, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις επισιτιστικές μονάδες και στις λοιπές τουριστικές δραστηριότητες.

Παρά τη διαρκή αύξηση των τουριστικών μεγεθών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την εποχικότητα της εργασίας, τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την εργασιακή ανασφάλεια, την εντατικοποίηση της εργασίας και την ανεπαρκή προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΩΡΑ:

Επέκταση της χρονικής διάρκειας χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους.

Κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας.

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ.

Μη φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας.

Ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Διασφάλιση αξιοπρεπών, ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας.

Προστασία και ενίσχυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

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