Ηράκλειο - Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία του τουρισμού και επισιτισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου 2026 , μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού.

Προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 10.00 πμ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στην συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση 11.00 πμ.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου.

Οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισιτισμού διεκδικούμε:

• Επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους



• Κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας



• Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ



• Να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας



• Επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία



• Επαναφορά των ΒΑΕ



• Ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών



• Καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς



• Πραγματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας



• Προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Ο κλάδος του τουρισμού συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία με τεράστια κερδοφορία για τις επιχειρήσεις, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται κάτω από εξαντλητικές συνθήκες, με ανασφάλεια και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης κατά τους χειμερινούς μήνες.



Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους ανθρώπους του.

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