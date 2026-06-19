Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν έχει δείξει διάθεση να συγκρουστεί – Αγχώνεται για τα συμφέροντα των funds

Την αμφιλεγόμενη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη επισήμανε εκ νέου ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μπλεγμένη» την πρόταση του Διονύση Τεμπονέρα σχετικά με τη δημιουργία οργανισμού που θα αγοράσει από τα funds τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών, δατυπώνοντας την απορία: «Ο οργανισμός που θα αγοράσει τα δάνεια, με τι σκοπό θα προβεί σε αυτή την πράξη; Για να δώσει δικαίωμα προαίρεσης στους δανειολήπτες; Ποια θα είναι τα κριτήρια ευαλωτότητας;».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή πρόταση για τα κόκκινα δάνεια»

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Alpha radio 98.9, παρουσίασε τα σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα «κόκκινα» δάνεια, τονίζοντας πως «έχουμε καθαρή πρόταση. Έχουμε προτείνει την επαναφορά της προστασίας της α’ κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, ώστε η δικαστική κρίση να ελέγχει το αν κάποιος έχει τα κριτήρια ή όχι για να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις της προστασίας της κατοικίας του, δικαίωμα προαίρεσης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο σε τιμή λίγο πιο μεγάλη από εκείνη που θα το αγόραζε το fund – πριν πουληθεί στο fund – περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών όταν το δάνειο έχει μεταβιβαστεί ανάλογα με την τιμή που μεταβιβάστηκε σε ποσοστό, να υπάρξει εξωδικαστικός μηχανισμός που να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών – και όχι όπως τώρα που είναι προαιρετική – και ταυτόχρονα», προσέθεσε, «την εμπορική αξία των ακινήτων να την ορίζει ανεξάρτητη αρχή και όχι το ίδιο το fund, γιατί βλέπουμε να την ορίζουν αυξημένα για να μην υπάρχει κούρεμα».

Σχετικά, δε, με την ισχύουσα κατάσταση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπογράμμισε ότι «στον εξωδικαστικό μηχανισμό σήμερα η διαγραφή που βγάζει ο αλγόριθμος βγαίνει ανάλογα με την εμπορική αξία των ακινήτων. Ποιος ορίζει με το νόμο Μητσοτάκη την εμπορική αξία; Οι ίδιοι οι πιστωτές, το fund δηλαδή».

Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς έφερε ως παράδειγμα μία δική του υπόθεση ως νομικού, με σκοπό να ενισχύσει τη θέση του: «Έχω υπόθεση όπου το fund έβγαλε σε πλειστηριασμό ακίνητο ένα χρόνο πριν, εκτίμησε την αξία 150.000 ευρώ για να το πάρει το ίδιο φτηνά, ο δανειολήπτης ανέκοψε δικαστικά τον πλειστηριασμό και προσέφυγε στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Έξι μήνες μετά, το ίδιο ακίνητο το fund, το έβγαζε 600.000 ευρώ για να μην υπάρξει κούρεμα. Αυτό είναι καταχρηστική συμπεριφορά», επισήμανε.

«Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρξουν ποινές. Δηλαδή, όταν υπάρχει για παράδειγμα διαπραγμάτευση του servicer με τον πιστωτή και την ίδια στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση έρθει ο πιστωτής και εκδώσει διαταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πλειστηριασμού και άρα πάει να του βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο, τότε πρέπει να υπάρχουν ποινές». τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας να υπάρχει «απώλεια τόκων υπερημερίας ή ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης» και σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, «ώστε να ξέρουν οι servicers ότι αν έχουν συμπεριφορές καταχρηστικές δεν θα το πληρώσουν με μάλωμα ή με τράβηγμα αυτιών, αλλά θα το πληρώσουν στην τσέπη τους».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την κερκόπορτα στα funds και η ΝΔ την έκανε έκανε λεωφόρο»

Ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στην στάση της κυβέρνησης απέναντι στα funds και υπενθύμισε ότι «τα funds είναι εταιρείες που ήρθαν στη χώρα μας και, σύμφωνα με το Ηρακλής 2, δεν φορολογούνται καν. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι την κερκόπορτα την άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία την έκανε λεωφόρο», προσέθεσε, υπογραμμίζοντας πως «η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει δείξει διάθεση να συγκρουστεί. Εδώ αγχώνεται για τα συμφέροντα των funds και προσπαθεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, που είναι ξεκάθαρη. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία ψάχνει, όπως λέει, τη χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης αυτής. Να τους υπενθυμίσω ότι ο Άρειος Πάγος δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις, εκδίδει δικαστικές αποφάσεις – τελεσίδικες και αμετάκλητες – που είναι δεσμευτικές για όλους», όπως ανέφερε.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «από τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος – το 90% – το έχουν funds. Οι τράπεζες έχουν κρατήσει ένα πολύ μικρό μέρος πια. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει για τις τράπεζες το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών – όταν αυτά υπάρχουν. Δεν θέλουμε να επηρεαστεί η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και η πρότασή μας για τη φορολόγηση είναι ρεαλιστική και ισορροπημένη».

Ερωτηθείς για τις χρεώσεις των τραπεζών, παρά την απόφαση που βγήκε πριν λίγους μήνες, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «πριν από λίγο καιρό βγήκε μία απόφαση, η οποία έβαζε πρόστιμο στις τράπεζες, όχι σε funds, γιατί έβαλε χρεώσεις που στην ουσία τις υπηρεσίες – που ήδη παρείχε – πούλησε στους πελάτες ότι θα τις παρέχει φτηνά ενώ ήταν ήδη δωρεάν στο πακέτο και τους έπαιρνε έστω κι έτσι χρήματα. Αυτό κρίθηκε παράνομο. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει κατάργηση των προμήθειών στα ATM, πλαφόν στα εμβάσματα, κατάργηση κρυφών εξόδων και διατήρηση των φυσικών ταμείων. Δεν γίνεται ο πελάτης να ζητάει μια δανειακή σύμβαση σε αντίγραφο ή την κίνηση του λογαριασμού του και να τον χρεώνουν».

«Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε φέρει τροπολογία για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχουμε φέρει τροπολογία για τον ελβετικό φράγκο και έχουμε πει τα 2/3 της επιβάρυνσης από την αλλαγή ισοτιμίας να πηγαίνουν στον πιστωτή και μόνο το 1/3 στον δανειολήπτη. Τα απέρριψε η Νέα Δημοκρατία», επανέλαβε.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ και τρία χρόνια έχει πάρει σειρά πρωτοβουλιών για το ιδιωτικό χρέος», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει εργαστεί με συνέπεια απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Αντίθετα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα το 2018 έφερε τα funds και το 2017 τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, το 2015 ‘κόντυνε’ το νόμο του 3869 και τον Φεβρουάριο του 2019 τον κατήργησε».

«Η Νέα Δημοκρατία απ’ την άλλη τι έκανε; Αντί να έρθει και να επαναφέρει πράγματα, ήρθε και τα αποτελείωσε με τον πτωχευτικό νόμο. Κατήργησε ακόμα και τον 4605, ένα νόμο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση που αφορούσε ελάχιστους», είπε χαρακτηριστικά.

«H κυβέρνηση εξυπηρετεί συμφέροντα, όχι το γενικό συμφέρον των πολίτων»

Τέλος, με στόχο να καταδείξει τη στάση της κυβέρνησης ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε «την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας το 2023, όταν σε εννιά μέρες βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου – την οποία εγώ τη θεωρούσα λάθος, αλλά έτσι έκρινε η δικαιοσύνη – ότι έχουν νομιμοποίηση οι servicers να προχωράνε σε πλειστηριασμούς, παρά το γεγονός ότι η τιτλοποίηση έχει γίνει με άλλο νόμο, που δεν προβλέπει φορολόγηση. Τότε η κυβέρνηση είπε να εφαρμοστεί η απόφαση γιατί θα σήμαινε γρήγορους πλειστηριασμούς από τους servicers. Τώρα που η απόφαση ωφελεί τους δανειολήπτες, γιατί η κυβέρνηση ζητάει να βρεθεί χρυσή τομή; Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;», αναρωτήθηκε.

Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί συμφέροντα και όχι το γενικό συμφέρον των πολίτων. Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση η οποία να θεωρεί ως γενικό συμφέρον το ταμείο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της χώρας, όχι να θεωρεί γενικό συμφέρον την ευστάθεια του ισολογισμού ενός αλλοδαπού fund».

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