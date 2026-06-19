Τέμπη: Κατηγορούμενος στη δίκη στρέφεται κατά Καραμανλή – «Είχε εγκληματική γνώση για έλλειψη τηλεδιοίκησης»

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου ο Δημήτρης Νικολάου, κατηγορούμενος στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και πρώην επιθεωρητής διοίκησης Λάρισας του ΟΣΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παραπέμφθηκε, έπειτα από προανακριτική επιτροπή και ψηφοφορία στη Βουλή τον Ιούλιο του 2025, στο δικαστικό συμβούλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Θέμη Σοφό τόσο στη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας όσο και στη δίκη για τα Τέμπη, ανέφερε στο υπόμνημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι «η άμεση βλάβη που έχω υποστεί λόγω της ποινικής μου εμπλοκής, της προσωρινής μου κράτησης, της παράνομης θέσεώς μου σε αργία, της καταβαράθρωσης της προσωπικότητάς μου συνδέεται αιτιωδώς με την τελεσθείσα παράβαση καθήκοντος του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έχω δε έννομο συμφέρον και νομιμοποιούμαι ενεργητικά σε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας». Δηλώνει παράσταση «για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την προκληθείσα σε βάρος του πρόδηλη ηθική βλάβη».

«Τελούσε σε εγκληματική γνώση η έλλειψη συστήματος Ενιαίας Τηλεδιοίκησης Λάρισας»

Στη δήλωσή του υποστήριξε ότι ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η πολιτική ηγεσία γνώριζαν πως το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν διέθετε σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και σημειώνει ότι, εάν είχε αποκατασταθεί το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Λάρισας, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί.

«Τελούσε σε απόλυτη, εγκληματική γνώση ότι για σχεδόν τέσσερα ολόκληρα έτη πριν από το μοιραίο δυστύχημα, το κεντρικό σιδηροδρομικό αρτηριακό δίκτυο της χώρας στερούταν παντελώς του συστήματος Ενιαίας Τηλεδιοίκησης Λάρισας. Η μη αποκατάσταση της βλάβης του 2019 και η παράλληλη μη υλοποίηση της σύμβασης 717/2014 συνιστούν τον αιτιώδη πυρήνα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού. Αν το ΚΕΚ Λάρισας είχε αποκατασταθεί και λειτουργούσε, η κίνηση των δύο συρμών στην ίδια γραμμή θα είχε αποτυπωθεί στις οθόνες των τηλεδιοικητών και το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί με απόλυτη βεβαιότητα, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε σφάλματος στο πεδίο».

Όπως επισήμανε, «η συνειδητή παράλειψη του υπουργού να ανταποκριθεί στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες, παρά τις ρητές προειδοποιήσεις, συνιστά τον πυρήνα της παράβασης καθήκοντος. Το γεγονός ότι η παράλειψη αυτή κατέληξε να στραφεί εκδικητικά κατά του ίδιου του προειδοποιούντος στελέχους, αποδεικνύει τον άμεσο χαρακτήρα της ζημίας μου».

«Σε κατάσταση ρώσικης ρουλέτας το σιδηροδρομικό δίκτυο»

Ο κ. Νικολάου υποστήριξε ακόμη ότι ο πρώην υπουργός και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αγνόησαν τις εξώδικες διαμαρτυρίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, με αποτέλεσμα -όπως είπε- το σιδηροδρομικό δίκτυο να λειτουργεί σε διαρκή κατάσταση «ρώσικης ρουλέτας».

Για την τοποθέτηση του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά στη βάρδια της μοιραίας νύχτας, τόνισε ότι «δεν ήταν απότοκο αυθαίρετης και τυχαίας κρίσης, αλλά συγκερασμός των αντικειμενικών δεδομένων και μέσων που διέθετα κατόπιν υποδείξεων της Διοίκησης. Ως γνωστόν άλλωστε σε οιαδήποτε εργασία ουδείς δρα ανεξέλεγκτα, αντιθέτως ελέγχεται και αξιολογείται».

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, «ο πιστοποιημένος σταθμάρχης Σαμαράς, έχοντας αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τη θεωρητική και εκπαιδευτική του εκπαίδευση, τοποθετήθηκε την 28/02/2023 από την ώρα 22:00 έως την ώρα 07:00 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, κατόπιν του καταρτισμένου από εμένα προγράμματος ήδη από το τελευταίο πενθήμερο του προηγούμενου μηνός, το οποίο εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Νικολάου απέρριψε τον χαρακτηρισμό του ως «επιθεωρητή διοίκησης», υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτησή του ως προσωρινού προϊσταμένου έγινε με απόφαση της διοίκησης του ΟΣΕ και όχι κατόπιν δικής του αίτησης.

«Ο Σπύρος Πατέρας αποκαλούσε τους σταθμάρχες “τροχονόμους”»

Πέρα από την πολιτική ηγεσία, ο κ. Νικολάου στρέφεται και κατά του συγκατηγορούμενού του και πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα, αναφερόμενος στην έλλειψη προσωπικού.

Όπως αναφέρει, «η τραγική έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό δεν αποτελούσε ένα τετριμμένο συνδικαλιστικό αίτημα αλλά μια επιτακτική, άμεση, σαφή αναγκαιότητα, η οποία απέρρεε από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα της ασφαλούς λειτουργίας των Σιδηροδρόμων. Τούτο δε μάλιστα λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι ήταν δεδομένη η συνταξιοδότηση τουλάχιστον του 50% του προσωπικού που υπηρετούσε. Η διοίκηση γνώριζε, ο Σπυρίδων Πατέρας γνώριζε, ο τέως υπουργός γνώριζε. Ο Σπυρίδων Πατέρας, διευθύνων σύμβουλος, συγκατηγορούμενός μου, είναι εκείνος που χαρακτήριζε υποτιμητικά “τροχονόμους” τους Σταθμάρχες, λέγοντας “όταν ξέρεις το δρομολόγιο δε χρειάζεσαι τροχονόμο”, υποδηλώνοντας την παντελή αδιαφορία του για το πώς λειτουργεί ο Σιδηρόδρομος. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών γνώριζε. Ο υπουργός και Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνώριζαν».

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