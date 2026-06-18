Ν. Ανδρουλάκης: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει αντίστοιχη καταδίκη της Τουρκίας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη , να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο.

Γι’ αυτό, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών», επισήμανε σε δηλλωσεις του ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε:

«Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει, να υπάρχει ανάλογη απόφαση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πώς η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι α λα καρτ, ενώ όσον αφορά στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ανέφερε ότι « ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: