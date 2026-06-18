Ηράκλειο: Σκάφος της Frontex διέσωσε 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Νέα καραβιά μεταναστών σημειώθηκε σήμερα (18.06) όταν ομάδα ανθρώπων εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, drone της FONTEXT εντόπισε τη βάρκα στην οποία επέβαιναν, 46 ν. μ νότια των Καλών Λιμένων.

Άμεσα σκάφος της FONTEXT επιχείρησε στο σημείο για τη περισυλλογή των 59 μεταναστών. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής. Αργότερα, αναμένεται να φτάσουν στο Ηράκλειο.

Η νέα άφιξη έρχεται ακριβώς τη στιγμή που ο Δήμος Ηρακλείου γνωστοποίησε πως η απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, είναι η δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας- κράτησης μεταναστών, σε πρώην κτίριο εμπορίας και αποθήκευσης ελαιολάδου στο 10ο χλμ της εθνικής οδού Ηρακλείου- Μοιρών κοντά στο χωριό Αθανατοι.

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