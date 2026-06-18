Μέτρα για την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της Αγίας Τριάδας ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος

Ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποφόρτισητης Αγίας Τριάδας ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα που υπάρχουν στους κατοίκους που συνεχώς εγκλωβίζονται έξω από τα σπίτια τους.

Όπως προκύπτει η παράνομη στάθμευση στην ιστορική συνοικία δημιουργεί καθημερινά προβλήματα καθώς λόγω της στενότητας των δρόμων δεν είναι εύκολη η κίνηση των οχημάτων με αποτέλεσμα συνεχώς η κυκλοφορία να μπλοκάρει.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της Αγίας Τριάδας, ζητά από το Δήμο Ηρακλείου να παρέμβει για να διαμορφωθεί ένα διαχειριστικό σχέδιο που θα μπορούσε ενδεχομένως να προβλέπει να τοποθετηθούν κολωνάκια σε σημεία που όταν σταθμεύουν παράνομα οχήματα κλείνει η κυκλοφορία.

Ειδικότερα όπως έχει εντοπίσει ο Σύλλογος τα μεγαλύτερα προβλήματα των κατοίκων εντοπίζονται στους δρόμους



Λασθένους, Πλάτωνος, στη συμβολή οδών Βαλεστρας, Μακράκη, Παπαδοπουλου, και στη συμβολή των οδών Σαμουήλ Χάου, Παλμέτη καθώς η στάθμευση οχημάτων μειώνει το διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας σε βαθμό που δυσχεραίνεται η διέλευση ακόμη και επιβατικών οχημάτων, ενώ καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη η πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κ.λπ.), ιδιαίτερα στα σημεία πρόσβασης από την λεωφόρο Καλοκαιρινού. Το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης παρατηρείτε επίσης σε πολλούς πεζόδρομους της περιοχής κυρίως τις απογευματινές ώρες, που λόγω τις στενότητας τους δυσχεραίνουν ακόμα και τη διέλευση των πεζών.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της Αγίας Τριάδας εντοπίζει ακόμα ότι δυο μικρές πλατείες, κατά τις απογευματινές και βραδυνές ώρες, στη συμβολή των οδών Παπαδοπούλου, Περατσάκη και Παπαδοπούλου, Σαμουήλ Χάου, 1131



μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των πεζών και των δικύκλων.

Οι εμπλοκές αυτές δημιουργούν τεράστια προβλήματα με ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου λόγω της παράνομης στάθμευσης, το ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι μιας γυναίκας που είχε προβλήματα υγείας και αναγκάστηκαν να την μεταφέρουν στα χέρια.

Επιπλέον ο Σύλλογος ζητά την παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου καθώς στην περιοχή υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίσματα που χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς άδεια ή έχουν μετατραπεί σε εστίες απορριμμάτων, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.

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