Στα πρότυπα της Κύπρου η αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου – Τι εξετάζει το Υπουργείο

Τη θέσπιση οικονομικού κινήτρου για την αλίευση του λαγοκέφαλου εξετάζει πολύ σοβαρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλοντας να αντιμετωπίσει την εισβολή του ξενικού ψαριού στις ελληνικές θάλασσες.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβεβαίωσαν πως ως μοντέλο για τη δράση που θα αναληφθεί θα χρησιμεύσει το μέτρο της επικήρυξης που εφαρμόστηκε στην Κύπρο και μάλιστα με μεγαλύτερο αντίτιμο. Σημειώνεται πως η αμοιβή στην Κύπρο κινήθηκε στα 4,70 ευρώ ανά κιλό.

Για τον λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί μάλιστα σχετική σύσκεψη την Παρασκευή (19/6) των αρμόδιων φορέων στο υπουργείο υπό τον υφυπουργό Θανάση Καββαδά, προκειμένου να καταρτιστεί η πρόταση για στοχευμένη δράση. Γεγονός είναι πως στην Κύπρο το μέτρο της επικήρυξης δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα, ωστόσο στον αριθμό 2 της οδού Αχαρνών αντιμετωπίζουν την εισβολή και διαφαινόμενη εδραίωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ως ένα πρόβλημα πολλαπλής ανάγνωσης: Είναι περιβαλλοντικό, είναι υγειονομικό και είναι και παραγωγικό, αφού πλήττει ευθέως τους Έλληνες αλιείς. Επομένως, σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου, δεν μπορεί η πρόκληση αυτή να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικά μέτρα ή μεμονωμένες πρωτοβουλίες.

Με δεδομένο ότι ο λαγοκέφαλος δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την υλοποίηση ενός προγράμματος στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής στα σημεία συγκέντρωσης των ψαριών. Στόχος είναι να περιοριστεί η παρουσία του είδους και να ανακουφιστούν οι αλιείς από τις ζημιές. Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η δράση αυτή δεν αποτελεί «μαγική λύση», αλλά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του πληθυσμού.

Παράλληλα, απαιτείται συνολικό σχέδιο δράσης με επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή συλλήψεων, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων ιχνηλασιμότητας. Η ασφαλής αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση της βιομάζας θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία του σχεδίου. Προτεραιότητα του υπουργείου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων.

Αν και έχουν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά, στην Ελλάδα ο λαγοκέφαλος δεν είναι επιθετικός έναντι του ανθρώπου. Το βάρος των ψαριών που έχουν εντοπιστεί κινείται από τα 2-3 έως και εννέα κιλά. Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση από τους επιστήμονες συνεχίζεται με τη συμμετοχή ιχθυολόγων και αρμόδιων φορέων, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για την εξάπλωση και τη διαχείριση του είδους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ θα πρέπει να υπάρξει σχετική συνεννόηση και με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να προχωρήσει το μέτρο της επικήρυξης.

Πηγή: tanea.gr

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