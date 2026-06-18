Κραυγή αγωνίας από τον Σύλλογο «Η Ελπίδα» - Ζητείται άμεση λύση για οικοσκευές και πρώτες ανάγκες

Άμεση νομοθετική ρύθμιση αναδρομικής καταβολής διεκδικεί ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», ώστε να αποζημιωθούν όσοι πολίτες αποκλείστηκαν από την ενίσχυση πρώτων βιοτικών αναγκών και την αποζημίωση οικοσκευής. Το πρόβλημα παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς εκατοντάδες πληγέντες δεν έλαβαν τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούνταν λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων ή εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» ζητά την άμεση επίλυση ενός προβλήματος που παραμένει ανοιχτό σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021: την καταβολή της ενίσχυσης για πρώτες βιοτικές ανάγκες και αποζημίωση οικοσκευής σε σεισμόπληκτους πολίτες που μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν ευθύνονται για τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας, τις αδυναμίες διασταύρωσης στοιχείων, τις καθυστερήσεις ή την ασυνεννοησία μεταξύ των υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, αναγκάζονται εδώ και χρόνια να διεκδικούν ξανά και ξανά το αυτονόητο.

Η αδικία είναι προφανής: πολίτες που επλήγησαν από τον ίδιο σεισμό, στον ίδιο Δήμο και για την ίδια κατηγορία ενίσχυσης αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Κάποιοι έλαβαν την προβλεπόμενη ενίσχυση, ενώ άλλοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω προβλημάτων της διαδικασίας. Η κρατική αρωγή δεν μπορεί να εξαρτάται από τεχνικά λάθη, κενά της πλατφόρμας ή καθυστερήσεις των υπηρεσιών, αλλά από το αν ο πολίτης είναι πραγματικά δικαιούχος.

Ως Σύλλογος έχουμε θέσει επανειλημμένα το θέμα προς τους αρμόδιους φορείς, σε συναντήσεις, παρεμβάσεις και επιστολές μας. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 111/06.08.2025 επιστολή μας ζητήσαμε να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή που δόθηκε στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, ώστε και οι σεισμόπληκτοι που δεν πληρώθηκαν να μπορέσουν να λάβουν αναδρομικά την ενίσχυση πρώτων βιοτικών αναγκών και την αποζημίωση οικοσκευής. Το ζήτημα τέθηκε και στη συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα και υπηρεσιακών/διοικητικών παραγόντων, όπου υπήρξε αναφορά ότι θα δοθεί λύση. Μέχρι σήμερα, όμως, πρακτικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει.

Η αγανάκτηση των πολιτών είναι απολύτως δικαιολογημένη. Οι σεισμόπληκτοι έχουν κουραστεί να ακούν ότι το θέμα «θα λυθεί», χωρίς να βλέπουν την ενίσχυση να καταβάλλεται. Δεν είναι δυνατόν, μετά από τόσα χρόνια, πολίτες που επλήγησαν από φυσική καταστροφή να βρίσκονται ακόμη αντιμέτωποι με κλειστές διαδικασίες, παραπομπές από υπηρεσία σε υπηρεσία και καμία οριστική απάντηση.

Ο Σύλλογός μας έχει στα χέρια του έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, τα οποία επισυνάπτουμε, και από τα οποία προκύπτει καθαρά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε διοικητικές και τεχνικές αδυναμίες και όχι σε υπαιτιότητα των δικαιούχων. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη καλέσει την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διορθωθεί η διαδικασία και να αποκατασταθεί η αδικία, επισημαίνοντας την ανάγκη έκδοσης νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ζητούμε, λοιπόν, την άμεση έκδοση νέας ή συμπληρωματικής Κ.Υ.Α., ώστε να ανοίξει ξανά η διαδικασία, να εξεταστούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις δικαιούχων και να καταβληθεί η ενίσχυση πρώτων βιοτικών αναγκών και η αποζημίωση οικοσκευής σε όσους τις δικαιούνται. Η λύση είναι συγκεκριμένη, δίκαιη και εφαρμόσιμη. Αυτό που απαιτείται πλέον είναι πολιτική απόφαση και άμεση διοικητική ενέργεια

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