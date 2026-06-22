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ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορική στιγμή του Παρθενώνα: Η απομάκρυνση των σκαλωσιών που μαγνήτισε τα βλέμματα

Παρθενώνας
clock 16:10 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Κάτω από τον Αττικό ουρανό, ο Παρθενώνας αποκαλύπτει ξανά ένα πρόσωπο που για περισσότερο από 200 χρόνια παρέμενε «κρυμμένο» πίσω από τις σκαλωσιές και τα έργα συντήρησης.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος και η απομάκρυνση των σκαλωσιών από τη δυτική όψη του μνημείου συνθέτουν πλέον μια πιο καθαρή και ολοκληρωμένη εικόνα του κορυφαίου μνημείου της κλασικής αρχαιότητας.

Πολλοί επισκέπτες σταματούν μπροστά στη δυτική όψη του μνημείου για να φωτογραφίσουν και να παρατηρήσουν τις λεπτομέρειές του, ενώ άλλοι αφιερώνουν χρόνο στο ίδιο σημείο θέασης, επιχειρώντας να αντιληφθούν καλύτερα την κλίμακα και τη συμμετρία του. Η απουσία των σκαλωσιών αλλάζει αισθητά την οπτική εμπειρία, επιτρέποντας μια πιο άμεση επαφή με το μνημείο.

Παρθενώνας
Παρθενώνας

Η νέα εικόνα του Παρθενώνα εντυπωσιάζει επισκέπτες και πολίτες, οι οποίοι, μιλώντας στο CNN Greece, σημειώνουν ότι η απουσία των μεταλλικών κατασκευών αναδεικνύει περισσότερο την αρχιτεκτονική του μνημείου προσφέροντας μια πιο καθαρή και ανεμπόδιστη θέα της δυτικής του όψης. Πολλοί από τους επισκέπτες βρίσκονται για πρώτη φορά στην Ακρόπολη, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ένταση της εμπειρίας.

Πηγή: cnn.gr

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