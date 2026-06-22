Ηράκλειο: Πώς θα εορταστούν τα ονομαστήρια του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου

Με κάθε λαμπρότητα αναμένεται να εορταστούν τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου, Βοηθού Επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.

Η Εκκλησία της Κρήτης τιμά την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εν Νυβρίτῳ ασκήσαντος, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Θεοφιλέστατος. Για τον λόγο αυτό, έχει καταρτιστεί επίσημο λατρευτικό πρόγραμμα για τους πιστούς που επιθυμούν να τιμήσουν τη γιορτή και να ευχηθούν στον Επίσκοπο.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την παραμονή της εορτής και θα κορυφωθούν την κυριώνυμο ημέρα.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου (Ώρα 19:00): Ο Θεοφιλέστατος θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό, ο οποίος θα τελεστεί στο φερώνυμο εορτάζον κλίτος του Αγίου Μεθοδίου, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου στο Ηράκλειο.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου (Ώρα 07:00): Ο Επίσκοπος Κνωσού θα χοροστατήσει στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια θα τελέσει την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Υποδοχή ευχών στην Αρχιεπισκοπή

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας το πρωί της Πέμπτης, ο Θεοφιλέστατος κ. Μεθόδιος θα δεχθεί τις καθιερωμένες ευχές από τις αρχές, τον ιερό κλήρο και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της πνευματικής ζωής της Κρήτης.

Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

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