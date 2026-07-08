Μητσοτάκης για F-35: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ» έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της συνόδου κορυφής της βορειοατλαντικής συμμαχίας στην Άγκυρα.

Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο, ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών.

«Μια Συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το casus belli απέναντι σε ένα κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

Κλείνοντας την αναφορά του στην Τουκρία, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε «είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα, ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών»

«Η Ελλάδα είναι από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ»

Στην αρχή των δηλώσεών του ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη θέση της Ελλάδας ως ενός από τους πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η χώρα τηρούσε τις δεσμεύσεις της για τις αμυντικές δαπάνες ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης.

«Τηρούμε πάντοτε τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, ακόμη και σε περιόδους λιτότητας. Σήμερα είμαστε μία από τις πέντε χώρες που ηγούνται στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών», τόνισε.

Παράλληλα επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτή δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ήμουν πάντα υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Όχι ως ανταγωνιστής, αλλά ως ένας ισχυρός πυλώνας του ΝΑΤΟ», είπε.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανακωχή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα διατηρηθεί, προειδοποιώντας ότι νέα ένταση θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και στο κόστος ζωής.

«Σε μια εποχή που το κόστος ζωής είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τις κυβερνήσεις, όλοι ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε νέες εντάσεις που θα οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις», ανέφερε.

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