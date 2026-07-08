Ιράν: Ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα στο Μπαχρέιν και κατηγορεί τις ΗΠΑ

Το Ιράν ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τα πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν, χώρας του Κόλπου που φιλοξενεί μια αμερικανική βάση, λέγοντας πως αποτελούν αντίποινα για το βομβαρδισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ιρανικού εδάφους, τον οποίο η Τεχεράνη παρουσιάζει ως παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ως αντίποινα για την επίθεση του αμερικανού εχθρού» εναντίον του Ιράν «και για την παραβίαση της συμφωνίας» που συνήφθη στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του στρατού επιτέθηκαν στις αμερικανικές εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονται στη βάση Σέιχ Ίσα», ανέφερε ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA λίγο αφού εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη νύκτα ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Εκρήξεις ήχησαν σήμερα σ' ολόκληρο το Μπαχρέιν, δήλωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού σήμαναν στη χώρα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού για να προειδοποιήσουν για επίθεση.

«Ισχυρές» εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα αυτού του νησιωτικού κράτους του Κόλπου, διευκρίνισε ο δημοσιογράφος. Η προηγούμενη ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν χρονολογείται από τις 28 Ιουνίου, όταν το μικρό αυτό κράτος είχε ανακοινώσει πως αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 8, 2026

Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι ΗΠΑ να αντιδράσουν σθεναρά», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά το Ορμούζ, προκαλώντας σήμερα τα αντίποινα της Τεχεράνης η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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