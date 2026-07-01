Τί πρέπει να προσέχουμε με το κινητό μας στην παραλία

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Το καλοκαίρι το κινητό μάς ακολουθεί παντού. Στην ξαπλώστρα, στην πετσέτα, στην άμμο, δίπλα στο μπουκάλι με το νερό ή το αντηλιακό.



Και σχεδόν όλοι κάνουμε το ίδιο λάθος: το αφήνουμε εκτεθειμένο στον ήλιο ή απευθείας πάνω στην καυτή άμμο.

Οι περισσότεροι φοβούνται το θαλασσινό νερό. Στην πράξη όμως, η ζέστη και η άμμος είναι εκείνες που ταλαιπωρούν καθημερινά τη συσκευή.

Η άμμος είναι πιο επικίνδυνη απ’ όσο δείχνει

Οι κόκκοι της άμμου είναι ιδιαίτερα λεπτοί και μπορούν να εισχωρήσουν:

στη θύρα φόρτισης,



στις οπές των ηχείων,



στο μικρόφωνο,



γύρω από τα πλήκτρα.



Ακόμη κι αν το κινητό διαθέτει πιστοποίηση αντοχής στο νερό και στη σκόνη, η συνεχής έκθεση στην άμμο μπορεί με τον καιρό να προκαλέσει φθορά ή δυσλειτουργίες.

Ο ήλιος είναι ο δεύτερος μεγάλος εχθρός

Ένα κινητό που μένει για αρκετή ώρα κάτω από τον ήλιο μπορεί να υπερθερμανθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή μπορεί να:

μειώσει τη φωτεινότητα της οθόνης,



επιβραδύνει τη λειτουργία της,



σταματήσει προσωρινά τη φόρτιση,



εμφανίσει προειδοποίηση υπερθέρμανσης και να απενεργοποιήσει ορισμένες λειτουργίες μέχρι να κρυώσει.



Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι φίλος της μπαταρίας και η συχνή έκθεση στη ζέστη μπορεί να επιταχύνει τη φυσιολογική φθορά της.



Προσοχή και στο αντηλιακό



Λίγοι το σκέφτονται, αλλά το αντηλιακό μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα.

Αν έρθει σε επαφή με την οθόνη ή το περίβλημα της συσκευής, μπορεί να αφήσει λιπαρά υπολείμματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζει τις ειδικές επιστρώσεις της οθόνης που περιορίζουν τις αντανακλάσεις ή τα δαχτυλικά αποτυπώματα.

Πού είναι καλύτερα να το αφήνετε;



Οι ειδικοί προτείνουν το κινητό να φυλάσσεται:

μέσα σε τσάντα ή θήκη,



στη σκιά,



μακριά από την καυτή άμμο,



σε σημείο όπου δεν θα εκτίθεται συνεχώς στον ήλιο.



Αν έχει ζεσταθεί πολύ, μην το βάλετε αμέσως σε ψυγείο ή πάνω σε παγοκύστη. Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργήσει υγρασία στο εσωτερικό του.

Το μεγαλύτερο λάθος στην παραλία δεν είναι απαραίτητα να πέσει το κινητό στη θάλασσα.

Πολύ συχνότερα, η ζημιά έρχεται από την άμμο που εισχωρεί στις θύρες και από τη ζέστη που καταπονεί τη συσκευή.

Λίγη σκιά και μία απλή θήκη αρκούν πολλές φορές για να γλιτώσουν το κινητό από προβλήματα που κοστίζουν ακριβά.

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