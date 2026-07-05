Μεσσαροπούλου: Αποκάλυψε ποιά ήταν τα πρώτα λόγια του Γιώργου Μυλωνάκη όταν ανέκτησε την ομιλία του

Η Τίνα Μεσσαρόπουλου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αποκάλυψε ποια ήταν τα λόγια του σύζυγού της, Γιώργου Μυλωνάκη, όταν μπόρεσε να μιλήσει μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία του.

«Επειδή ρώταγα συνέχεια τον σύζυγό μου αν με αγαπάει, η πρώτη του κουβέντα, όταν μπορούσε πλέον να μιλήσει, ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου”. Το λέω τώρα και συγκινούμαι. Τον είχα κουράσει τόσο πολύ να τον ρωτάω, που λέω δε μπορεί, θα νευριάσει κάποια στιγμή και θα μιλήσει. Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα όταν μίλησε» είπε.

«Αυτή η σεζόν για μένα ήταν περίεργη. Δε θέλω να πω δύσκολη, γιατί τα δύσκολα πέρασαν, οπότε θα μείνω μόνο στο περίεργη. Το Happy Day για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι για μένα είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή τη συνεργασία, όποια άλλη σκέψη κι αν είχα στο μυαλό μου πριν τελειώσει η σεζόν ή στα μέσα, ότι ενδεχομένως μπορεί να κρεμάσω μικρόφωνα ή ότιδήποτε.

Μετά από όλα όσα συνέβησαν, άλλαξα εντελώς και πλέον περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την επιστροφή τον Σεπτέμβριο, αφού πρώτα περάσω ένα ανέμελο καλοκαίρι που δε θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να κάτσω σε μια ξαπλώστρα και να μην κάνω τίποτα. Να μη σκέφτομαι το παραμικρό. Πέρασε από το μυαλό μου να κρεμάσω μικρόφωνο, δεν έχει να κάνει με το Happy Day, έχει να κάνει με την τοξικότητα που υπάρχει στην τηλεόραση», πρόσθεσε.

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