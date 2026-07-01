Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με πλιγούρι και ψητά λαχανικά, σαν γεμιστά

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Υλικά



Για 4 άτομα



250 γρ. χοντρό πλιγούρι



2 μέτριες ντομάτες, σε μικρούς κύβους



2 πράσινες πιπεριές, σε μικρούς κύβους



1 μεγάλη μελιτζάνα, σε μικρούς κύβους



1 μικρό κολοκύθι, σε μικρούς κύβους



1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



1½ κ.σ. πελτέ ντομάτας



1 κ.γ. ζάχαρη



80 ml ε.π. ελαιόλαδο



½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο



3 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο



λίγα φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα



2 κ.σ. κουκουνάρι, καβουρδισμένο



2 κ.σ. μαύρη σταφίδα (προαιρετικά)



1 λεμόνι, τον χυμό



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C στον αέρα.

Βήμα 2



Σε μεγάλο ταψί ανακατεύουμε την ντομάτα, την πιπεριά, τη μελιτζάνα, το κολοκύθι, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε τον πελτέ, τη ζάχαρη, τα 50 ml από το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Βήμα 3



Ψήνουμε για 35΄-40΄, ανακατεύοντας μία φορά στη μέση του ψησίματος μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά. Αφήνουμε να κρυώσουν.

Βήμα 4



Βάζουμε το πλιγούρι σε μεγάλο μπολ και το περιχύνουμε με 500 ml βραστό νερό. Κλείνουμε με καπάκι και αφήνουμε για 20΄ μέχρι να απορροφήσει τα υγρά. Το αφρατεύουμε με πιρούνι.

Βήμα 5



Προσθέτουμε τα ψητά λαχανικά μαζί με τα υγρά τους, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τον βασιλικό, το κουκουνάρι και τη σταφίδα, αν χρησιμοποιήσουμε.

Βήμα 6



Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε απαλά.

Βήμα 7



Αφήνουμε τη σαλάτα για 20΄-30΄προτού τη βάλουμε σε τάπερ, ώστε να δέσουν τα αρώματα.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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