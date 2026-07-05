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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέο τροχαίο με τραυματισμούς σε σύγκρουση κλούβας με ιχ

εκαβ πυροσβεστική
clock 15:15 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός το μεσημέρι της Κυριακής σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο από Τυμπάκι προς Καμηλάρι.

Η σύγκρουση κλούβας με ιχ αυτοκίνητο στάθηκε η αιτία να τραυματιστούν μία γυναίκα και ένας άνδρας για τους οποίους χρειάστηκε να επέμβουν άνδρες της Πυροσβεστικής για να τους απεγκλωβίσουν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Ηράκλειο. Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η τροχαία. 

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