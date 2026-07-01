Συγκλονιστικό βίντεο από την εισβολή ενόπλων στο σπίτι μεξικανής δημοσιογράφου πριν δολοφονηθεί!

Οργή και νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια των λειτουργών του Τύπου στο Μεξικό, προκαλεί η δολοφονία της δημοσιογράφου Ροξάνας Γκουσμάν, μια χώρα που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες παγκοσμίως για την άσκηση της δημοσιογραφίας.

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη μετά την απαγωγή της στις αρχές Ιουνίου, έκλεισε με τον πλέον τραγικό τρόπο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό της σορού της.

Η εισαγγελία της πολιτείας Βερακρούς ανακοίνωσε ότι το πτώμα της δημοσιογράφου βρέθηκε σε κατοικία λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της και ταυτοποιήθηκε επισήμως.

Η απαγωγή της είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας σε βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο είχε προκαλέσει σοκ όταν δόθηκε στη δημοσιότητα. Στο υλικό διακρίνεται ένας άνδρας να επιτίθεται στην κεντρική είσοδο του σπιτιού με βαριοπούλα, ενώ αμέσως μετά εμφανίζεται δεύτερος ένοπλος, ο οποίος παραβιάζει την πόρτα με αλλεπάλληλες κλωτσιές. Η καταγραφή διακόπτεται τη στιγμή που οι δύο κουκουλοφόροι εισέρχονται στην κατοικία.







Η Γκουσμάν διατηρούσε δικό της ψηφιακό ενημερωτικό μέσο και μέσω Facebook κάλυπτε την επικαιρότητα και τα τοπικά ζητήματα της κοινότητας Ναντσιτάλ, μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στη Βερακρούς.







Οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση



Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη οκτώ προσώπων, τα οποία διώκονται για ανθρωποκτονία. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται και τέσσερις άνδρες που υπηρετούσαν στη δημοτική αστυνομία όταν διαπράχθηκε το έγκλημα.

Κατά την εισαγγελία, οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν προσφέρει «πόρους, τρόφιμα και υλικοτεχνική υποστήριξη» στην εγκληματική οργάνωση που απήγαγε τη δημοσιογράφο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη κατακραυγή στο Μεξικό, με αποτέλεσμα η ομοσπονδιακή εισαγγελία να αναλάβει την έρευνα, αφαιρώντας τη σχετική αρμοδιότητα από τις τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Αντιδράσεις από διεθνείς οργανισμούς



Η ειδική εισηγήτρια για την Ελευθερία της Έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη δολοφονία, ζητώντας από τις μεξικανικές αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) επέκριναν την «αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν τον Τύπο» και ζήτησαν να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ζωντανή η Γκουσμάν.

ENCONTRARON MUERTA A LA PERIODISTA MEXICANA QUE GRABÓ SU SECUESTRO







Las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada hace casi un mes en el estado de Veracruz. Sus restos fueron localizados en un predio rural tras la detención de un… pic.twitter.com/TgTjb5yIzO — Clarín (@clarincom) July 3, 2026

Μία ακόμη δολοφονία στη Βερακρούς



Η πολιτεία της Βερακρούς εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού για όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ο δημοσιογράφος ελεύθερου ρεπορτάζ Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές έπεσε νεκρός μέσα σε ταξί, παρά το γεγονός ότι τελούσε υπό προστασία των αρχών, καθώς είχε δεχθεί απειλές εξαιτίας της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Με τον θάνατο της Ροξάνα Γκουσμάν, ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν δολοφονηθεί στη Βερακρούς μέσα στο 2026 ανέρχεται πλέον στους τρεις. Είχε προηγηθεί, τον Ιανουάριο, η δολοφονία του Κάρλος Κάστρο.

Σε πανεθνικό επίπεδο, το Μεξικό εξακολουθεί να καταγράφεται ως μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για την άσκηση της δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με στοιχεία των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από το 1994, ενώ μόνο μέσα στο 2025 καταγράφηκαν εννέα δολοφονίες δημοσιογράφων.

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